Localizan el cadáver de una mujer envuelto entre bolsas de nailon y un poncho en Villa Nueva

Sucesos

Localizan el cadáver de una mujer envuelto entre bolsas de nailon y un poncho en Villa Nueva

Los bomberos informaron del hallazgo de un cadáver en el puente La Unión, en Ciudad Peronia.

y

|

time-clock

HALLAN CADÁVER DE MUJER EN CIUDAD PERONIA

El cadáver de una mujer fue localizado en Ciudad Peronia, Villa Nueva. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales compartieron detalles del hallazgo de un cadáver este lunes 13 de julio en Villa Nueva.

Informaron que se trata del cadáver de una mujer localizado en el puente La Unión, Ciudad Peronia, zona 8 de ese municipio.

El cuerpo fue hallado a la orilla de la carretera, abandonado en bolsas de nailon y envuelto en un poncho.

Los socorristas alertaron a las autoridades correspondientes para que investiguen el hecho.

EN ESTE MOMENTO

Cultivo afectado por la sequía y la falta de humedad en el suelo en Guatemala

Canícula podría prolongarse hasta agosto; autoridades llaman a reducir riesgos por altas temperaturas y menor lluvia

Right
contenedores carga siendo movilizada en puertos

Trabajo forzoso: así elaborará Guatemala el listado de empresas involucradas

Right

En otro suceso, los Bomberos Voluntarios informaron que en el sector Joya de Senahú 1, Santa Luisa, Chinautla, un menor de edad resultó herido por proyectiles de arma de fuego.

Técnicos en urgencias médicas le brindaron asistencia y luego lo trasladaron a un centro asistencial.

También reportaron que, en Quesada, Jutiapa, un hombre fue atacado a balazos, por lo que fue trasladado a un hospital.

Para leer más: Envueltos en nailon: Qué detalles se saben del hallazgo de los cadáveres de tres hombres en distintos puntos del país

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Ciudad Peronia Localizan cadáver Villa Nueva Violencia contra la mujer Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM