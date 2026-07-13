Localizan el cadáver de una mujer envuelto entre bolsas de nailon y un poncho en Villa Nueva

Los Bomberos Municipales Departamentales compartieron detalles del hallazgo de un cadáver este lunes 13 de julio en Villa Nueva.

Informaron que se trata del cadáver de una mujer localizado en el puente La Unión, Ciudad Peronia, zona 8 de ese municipio.

El cuerpo fue hallado a la orilla de la carretera, abandonado en bolsas de nailon y envuelto en un poncho.

Los socorristas alertaron a las autoridades correspondientes para que investiguen el hecho.

En otro suceso, los Bomberos Voluntarios informaron que en el sector Joya de Senahú 1, Santa Luisa, Chinautla, un menor de edad resultó herido por proyectiles de arma de fuego.

Técnicos en urgencias médicas le brindaron asistencia y luego lo trasladaron a un centro asistencial.

También reportaron que, en Quesada, Jutiapa, un hombre fue atacado a balazos, por lo que fue trasladado a un hospital.

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