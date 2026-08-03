Mundial FIFA 2026: los 22 sitios web que bloqueó el MP en Guatemala, por retransmitir ilegalmente los partidos de fútbol, y qué hará ahora

Durante el Mundial FIFA 2026, algunos aficionados consultados por Prensa Libre reconocieron que siguieron varios partidos a través de sitios web que retransmitían el contenido sin autorización, ya que no se transmitían en canal abierto.

Precisamente contra este tipo de plataformas se dirigieron las acciones de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual del Ministerio Público (MP) durante la copa. Entre las medidas implementadas figuran el bloqueo dinámico de sitios web, el secuestro de dominios, monitoreos a operadores de cable y establecimientos comerciales, además de investigaciones relacionadas con la distribución ilegal de contenido audiovisual.

Los resultados de estas acciones fueron dados a conocer este 3 de agosto por la Asociación de Programadores, Distribuidores y Representantes de Canales de Televisión por Cable para Centroamérica (APRODICA), que aseguró que las medidas continuarán como parte de una estrategia permanente para combatir la piratería digital y proteger los derechos de propiedad intelectual en Guatemala.

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Al intentar ingresar a algunos de los dominios intervenidos, el usuario encuentra un mensaje en inglés que indica que el sitio fue incautado como parte de la operación internacional Operation Offsides. La notificación señala que la acción fue coordinada por el National Intellectual Property Rights Coordination Center, junto con organismos internacionales y autoridades de distintos países para combatir delitos relacionados con la propiedad intelectual.

En la página también aparecen los logotipos del Ministerio Público de Guatemala, Interpol, Europol, el Ministerio Público de Argentina y autoridades de Ecuador, entre otras instituciones participantes en el operativo internacional.

El aviso informa que el dominio fue incautado como parte de una operación internacional contra la piratería digital. Según APRODICA, esta imagen se muestra a usuarios fuera de Guatemala. (Foto, Prensa Libre: cortesía)

Bloquearon 22 sitios web

De acuerdo con APRODICA, el pasado 15 de julio la Fiscalía notificó a los proveedores de servicios de internet (ISP) una resolución judicial que ordenó la suspensión e inhabilitación permanente del acceso, a nivel nacional, a 22 páginas web, subdominios, URL y servicios IPTV utilizados para retransmitir ilegalmente contenido audiovisual relacionado con el Mundial.

Los sitios incluidos en la resolución son:

elgorgorito.com

elitegoltv.life

futbolchapinenvivo.com

futbolenvivo.online

futbol-libres.su

futbollibre.mx

futbollibretv.net.pe

futbollibretv.site

jjfutbol3.lat

m.pirlotv.sc

m.rojadirecta.sc

pirlotv.sc

pirlotvhd.sbs

pirlotvhd.site

pirlotvs.app

rojadirecta.fan

rojadirecta.sc

rojadirectatv.sc

rojadirectatv.vip

soyfutbol8.com

soyhit.com

tarjetarojatv.info

¿Qué implica la suspensión e inhabilitación?

Este medio consultó sobre la durabilidad de las acciones y qué implica, según la información proporcionada por APRODICA, la resolución judicial obliga a los proveedores de internet a impedir el acceso desde Guatemala a los sitios web, URL, subdominios, páginas espejo y servicios IPTV identificados en la orden judicial.

También aclararon que, la suspensión tiene carácter permanente, por lo que esos recursos dejan de estar disponibles para los usuarios en el país.

Por otro lado, si posteriormente aparecen nuevos dominios o enlaces similares que intenten eludir el bloqueo mediante cambios en su nombre, la Fiscalía puede recopilar las evidencias correspondientes y activar nuevamente el mecanismo de bloqueo dinámico, con una nueva resolución judicial dirigida a los proveedores de internet.

¿Qué significa el secuestro de un dominio?

El comunicado explica que el secuestro de un dominio, a eso respecto APRODICA explica que esta acción ocurre cuando un juez ordena tomar el control de una dirección de internet utilizada para cometer un delito, como la retransmisión ilegal de contenido audiovisual.

A diferencia del bloqueo aplicado dentro de Guatemala, el secuestro actúa sobre el dominio original con el apoyo de la entidad que administra esa extensión de internet, por lo que el sitio deja de funcionar desde su origen y puede quedar inaccesible también para usuarios de otros países.

Cinco dominios fueron asegurados con apoyo de EE. UU.

APRODICA indicó que la Fiscalía solicitó apoyo a Homeland Security Investigations (HSI), de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, para coordinar con las autoridades estadounidenses el bloqueo y secuestro de dominios registrados bajo esa jurisdicción.

Como resultado de esa cooperación, fueron asegurados cinco dominios que, según la asociación, eran utilizados para retransmitir ilegalmente contenido audiovisual en Guatemala y otros países de Centroamérica.

Monitoreos en restaurantes y comercios durante el Mundial

Durante el Mundial FIFA 2026 también circularon en redes sociales publicaciones de usuarios que reportaban la presencia de personal del Ministerio Público en restaurantes y otros establecimientos donde se transmitían los partidos.

De acuerdo con APRODICA, esta imagen se muestra a los usuarios en Guatemala cuando el Ministerio Público bloquea el acceso a un sitio web por retransmitir contenido sin autorización. (Foto, Prensa Libre: cortesía)

Sobre estas acciones, APRODICA informó que la Fiscalía efectuó monitoreos permanentes en restaurantes, comercios y centros comerciales para verificar la retransmisión de los encuentros, además de dar seguimiento a 52 operadores de televisión por cable.

Asimismo, indicó que las autoridades realizaron allanamientos en dos empresas de cable que presuntamente participaban en la distribución ilegal de señales protegidas, aunque no precisó el resultado de esos operativos.

El bloqueo continuará después del Mundial

Según APRODICA, el sistema de bloqueo dinámico continuará funcionando una vez concluido el Mundial FIFA 2026 y permitirá incorporar nuevos sitios web conforme sean identificados y exista una resolución judicial que autorice su bloqueo.

La organización agregó que seguirá colaborando con el Ministerio Público por medio del Centro de Monitoreo instalado en la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual para detectar nuevos sitios que vulneren los derechos de propiedad intelectual y verificar que los proveedores de internet cumplan las resoluciones judiciales.

El director ejecutivo de APRODICA, Rodolfo Mendoza, afirmó que estas acciones buscan responder con mayor rapidez a las nuevas modalidades de piratería digital, fortalecer la protección de la propiedad intelectual y contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Guatemala en esta materia.