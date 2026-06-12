Mundial 2026: Así opera el centro de monitoreo del MP contra retransmisiones ilegales

Luego del bloqueo de 13 sitios web y servicios de televisión por internet (IPTV) señalados de retransmitir contenido protegido sin autorización, el Ministerio Público (MP) informó que la nueva Unidad de Monitoreo fortalecerá las investigaciones relacionadas con posibles vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual.

La unidad comenzó a operar dentro de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual del MP y tendrá la función de monitorear, analizar y documentar información digital que pueda servir como evidencia técnica en investigaciones penales.

Según explicó el MP a Prensa Libre, la herramienta permitirá dar seguimiento a sitios web, redes sociales, plataformas digitales y sistemas de televisión por cable para detectar posibles retransmisiones ilegales de contenido protegido.

Sin embargo, la institución evitó proporcionar detalles sobre su capacidad operativa. Consultado sobre cómo se rastrean las páginas web, cuántos sitios pueden monitorear en una hora o cuántos pueden rastrear durante una jornada, el MP indicó que esa información forma parte de las metodologías y capacidades técnicas de investigación.

“Por tratarse de metodologías, capacidades técnicas y diligencias propias de investigación, no es posible proporcionar información sobre los procedimientos, ya que ello podría comprometer la efectividad de las investigaciones presentes y futuras”, respondió la entidad.

MP recibe tres denuncias

El MP informó que, hasta la fecha, ha recibido tres denuncias relacionadas con posibles vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual.

Agregó que, tras la recepción de cada denuncia, se desarrollan diligencias para determinar la existencia de los hechos denunciados y la posible responsabilidad de las personas involucradas.

El MP señaló que no existe una instrucción especial para la persecución de estos casos, sino que las actuaciones se desarrollan conforme a la legislación vigente.

“Cuando se tiene conocimiento de posibles hechos constitutivos de delito relacionados con la propiedad intelectual, se inician las investigaciones correspondientes conforme a lo establecido en el artículo 274 del Código Penal y demás normativa aplicable”, comentó.

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Verificación de bloqueos

La Fiscalía también explicó cómo verifica el cumplimiento de las órdenes judiciales de bloqueo de transmisiones.

“Se requiere a los distintos distribuidores o proveedores de servicios de internet que informen sobre el resultado de las acciones ejecutadas en cumplimiento de la resolución emitida por el órgano jurisdiccional. Esta información permite verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas”, añadió.

Bloqueos el primer día del Mundial 2026

Como resultado de las diligencias realizadas y de las resoluciones judiciales emitidas, el MP reportó el bloqueo de 13 sitios vinculados con retransmisiones no autorizadas.

Los bloqueos fueron anunciados después de que el MP y la Asociación de Programadores, Distribuidores y Agentes de Canales de Televisión por Cable para Centroamérica (APRODICA) inauguraran un Centro de Monitoreo especializado contra la piratería audiovisual.