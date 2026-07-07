Video capta ataque contra agentes de la PNC; presunto agresor muere por posible paro cardíaco, según la Policía

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un hombre presuntamente disparó contra dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un procedimiento de identificación en la colonia El Monolito, en Los Amates, Izabal. La institución informó que el presunto atacante fue detenido minutos después y falleció posteriormente por un posible paro cardíaco asociado a una presunta sobredosis.

Según el parte policial, los agentes atendían una denuncia de vecinos sobre un hombre que presuntamente amenazaba a varias personas con un arma de fuego. Al localizarlo, intentaron identificarlo; sin embargo, el individuo se opuso al procedimiento y, de acuerdo con la versión oficial, sacó un arma de fuego y disparó contra los policías.

En el video se observa cuando los agentes se acercan al hombre e intentan efectuar el procedimiento. Instantes después se produce un forcejeo y se escuchan varias detonaciones.

La PNC informó que el agente José Eliseo Chuá Raymundo resultó herido por proyectil de arma de fuego y fue trasladado al Centro de Atención Permanente (CAP) de Los Amates, donde permanece estable bajo observación médica.

Además, el agente Gerber Javier Pérez López sufrió una herida cortante en la mano derecha, presuntamente ocasionada por fragmentos de vidrio. Recibió atención en el lugar y no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial.

De acuerdo con la Policía, el presunto responsable huyó a pie hacia la colonia El Monolito, donde fue alcanzado y detenido por agentes que apoyaron la persecución.

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC, indicó que, después de ser reducido al orden, el hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde médicos confirmaron su fallecimiento.

El parte policial consigna que la muerte habría sido causada por un posible paro cardíaco relacionado con una presunta sobredosis. Esa versión corresponde a la información preliminar proporcionada por la Policía y deberá ser confirmada por las autoridades competentes mediante las diligencias forenses.

En el lugar del ataque fue localizada un arma de fuego que, según la PNC, habría sido utilizada para disparar contra los agentes. Las autoridades informaron que aún está pendiente establecer la marca, el calibre y el número de serie del arma.

El Ministerio Público deberá establecer las circunstancias del ataque y confirmar oficialmente la causa de la muerte del detenido.

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