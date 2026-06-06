Video capta vuelco de autobús extraurbano que dejó 25 heridos en San Juan Sacatepéquez

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Video capta vuelco de autobús extraurbano que dejó 25 heridos en San Juan Sacatepéquez

Pasajeros del autobús señalan que el piloto conducía a excesiva velocidad.

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Un autobús del transporte extraurbano volcó en el km 47 de San Juan Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Este sábado 6 de junio, un autobús de Transportes Verapaz volcó en el km 47, en la aldea Suacité, San Juan Sacatepéquez. En el accidente resultaron heridas unas 25 personas, según el reporte de los socorristas.

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran que bus extraurbano circulaba a alta velocidad y que el conductor perdió el control en una curva, lo que provocó que el vehículo volcara y quedara a un costado de la carretera.

En un video grabado momentos después del accidente se observa cómo los pasajeros intentan salir del autobús y recuperar sus pertenencias. También se ve a personas heridas sentadas en el suelo y a niños llorando.

"Venía muy rápido la camioneta… ya no pudo dar la vuelta", se escucha decir a una de las pasajeras.

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En el autobús viajaban personas procedentes de Baja Verapaz.

Los bomberos que atendieron la emergencia informaron que trasladaron a 15 personas al Hospital Roosevelt, mientras que otras 10 fueron movilizadas por sus propios medios a otros centros asistenciales.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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