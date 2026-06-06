Video capta vuelco de autobús extraurbano que dejó 25 heridos en San Juan Sacatepéquez

Este sábado 6 de junio, un autobús de Transportes Verapaz volcó en el km 47, en la aldea Suacité, San Juan Sacatepéquez. En el accidente resultaron heridas unas 25 personas, según el reporte de los socorristas.

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran que bus extraurbano circulaba a alta velocidad y que el conductor perdió el control en una curva, lo que provocó que el vehículo volcara y quedara a un costado de la carretera.

En un video grabado momentos después del accidente se observa cómo los pasajeros intentan salir del autobús y recuperar sus pertenencias. También se ve a personas heridas sentadas en el suelo y a niños llorando.

"Venía muy rápido la camioneta… ya no pudo dar la vuelta", se escucha decir a una de las pasajeras.

En el autobús viajaban personas procedentes de Baja Verapaz.

Los bomberos que atendieron la emergencia informaron que trasladaron a 15 personas al Hospital Roosevelt, mientras que otras 10 fueron movilizadas por sus propios medios a otros centros asistenciales.