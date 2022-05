VIDEO | Celebran con balazos la victoria del Real Madrid

Luego, un hombre vestido de negro se une a la euforia, pero con una pistola en la mano y empieza a disparar como parte de su celebración.

Los disparos, según se ve en el video, no eran al aire si no de frente, hacia un objetivo que no se observa en la imagen.

Los vecinos denunciaron a la Policía Nacional Civil, pero las fuerzas de seguridad no tienen reporte de ningún operativo o captura por disparos en la celebración de la victoria del Real Madrid.