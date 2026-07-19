Video: Guardia de seguridad privado presuntamente dispara contra su vecino en San Juan Alotenango Sacatepéquez

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la mañana de este domingo la captura de un guardia de seguridad privado, señalado por disparar contra uno de sus vecinos.

El detenido fue identificado como Klisman “N” de 28 años de edad, quien es el principal sospechoso de atentar contra un hombre en San Juan Alotenango Sacatepéquez.

La víctima sería vecino del agresor al ambos vivir en la misma localidad, desconociéndose los por menores que motivaron el ataque armado, situación que el detenido deberá de explicar ante las autoridades judiciales.

Una cámara del sector logró documentar el momento de la presunta agresión, en donde se muestra a la victima conducirse en una motocicleta momentos antes de la agresión.

Ocurre un percance sobre la carretera, el hombre se levanta del vehículo cuando comienza a correr, momento de la presunta agresión que fue victima por parte de su vecino.

El video servirá a los agentes del Ministerio Público (MP) y al juez, para tratar de esclarecer la situación y determinar si el detenido es el responsable de disparar contra su vecino.

La víctima resultó herida en una pierna y el sospechoso fue detenido a 500 metros del lugar del ataque, a quien se le decomisó un arma de fuego.