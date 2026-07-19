Video: Guardia de seguridad privado presuntamente dispara contra su vecino en San Juan Alotenango Sacatepéquez

Guatemala

Video: Guardia de seguridad privado presuntamente dispara contra su vecino en San Juan Alotenango Sacatepéquez

Agentes de la PNC lograron la captura del hombre de 28 años que fue puesto a disposición del juzgado de turno de la localidad.

|

time-clock

El detenido fue localizado a 500 metros del ataque armado. Fotografía: PNC.

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la mañana de este domingo la captura de un guardia de seguridad privado, señalado por disparar contra uno de sus vecinos.

El detenido fue identificado como Klisman “N” de 28 años de edad, quien es el principal sospechoso de atentar contra un hombre en San Juan Alotenango Sacatepéquez.

La víctima sería vecino del agresor al ambos vivir en la misma localidad, desconociéndose los por menores que motivaron el ataque armado, situación que el detenido deberá de explicar ante las autoridades judiciales.

Una cámara del sector logró documentar el momento de la presunta agresión, en donde se muestra a la victima conducirse en una motocicleta momentos antes de la agresión.

LECTURAS RELACIONADAS

Paramédicos localizan “bultos” con restos humanos en la avenida Petapa de la zona 12

chevron-right
Bomberos Municipales Departamentales y autoridades resguardan la escena del ataque armado en el ingreso a San Miguel Dueñas, Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: CBMD)

Ataque armado contra los tripulantes de un picop deja dos hombres muertos y un herido en San Miguel Dueñas

chevron-right

Ocurre un percance sobre la carretera, el hombre se levanta del vehículo cuando comienza a correr, momento de la presunta agresión que fue victima por parte de su vecino.

El video servirá a los agentes del Ministerio Público (MP) y al juez, para tratar de esclarecer la situación y determinar si el detenido es el responsable de disparar contra su vecino.

La víctima resultó herida en una pierna y el sospechoso fue detenido a 500 metros del lugar del ataque, a quien se le decomisó un arma de fuego.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Ataque armado Disparos Guardia de seguridad 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM