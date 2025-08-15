Video muestra cómo la corriente arrastra a dos personas en Chiquimulilla, Santa Rosa

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que dos personas son arrastradas por la corriente en Chiquimulilla, municipio de Santa Rosa.

El incidente se produjo durante intensas lluvias que afectaron la región.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que mantiene el monitoreo del lugar y coordina con Bomberos Voluntarios y el personal de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD) las labores de búsqueda y rescate, suspendidas durante la noche y que se reanudarán el sábado por la mañana.

Algunas publicaciones locales señalan que una de las personas fue localizada sin vida, pero ese dato debe ser confirmado de manera oficial.

Además, Conred compartió una serie de recomendaciones para la población ante la temporada de lluvias, con énfasis en reducir riesgos como el cruce de ríos crecidos, deslizamientos y otras emergencias:

Antes del evento adverso:

Organícese con su comunidad, identifique áreas seguras y rutas de evacuación.

Prepare un plan familiar de respuesta y tenga lista una mochila de las 72 horas con documentos protegidos en bolsa plástica, alimentos no perecederos, radio portátil, lámpara con baterías, ropa y agua potable.

Durante la emergencia:

Mantenga la calma, siga solo las indicaciones de autoridades oficiales y no cruce ríos crecidos ni camine junto a ellos

Después del incidente:

Regrese al hogar solo cuando las autoridades lo indiquen y verificando que no exista riesgo estructural o eléctrico —como cables caídos— en el lugar.

Conred también recordó que la prevención es responsabilidad de todos y que la población debe mantenerse informada a través de sus plataformas oficiales, como redes sociales, sitio web institucional y Conred Radio.

