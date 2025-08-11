Video muestra cómo tráiler descontrolado invade carril y embiste varios vehículos en la ruta al Atlántico

Sucesos

Video muestra cómo tráiler descontrolado invade carril y embiste varios vehículos en la ruta al Atlántico

Un video muestra el instante exacto en que el piloto de un tráiler pierde el control, invade el carril contrario y embiste varios vehículos en el kilómetro 10 de la ruta al Atlántico.

|

Tráiler embiste a varios vehículos al invadir el carril contrario en el km 10.5 de la ruta al Atlántico. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)



Momentos de angustia vivieron este lunes 11 de agosto los automovilistas que circulaban por el kilómetro 10.5 de esa carretera, cuando el piloto del tráiler perdió el control, se cruzó al carril opuesto y embistió a varios automotores. Como resultado, se reportaron cuantiosas pérdidas materiales y al menos seis personas heridas.

Los cuerpos de socorro informaron que trasladaron a seis personas al Hospital General San Juan de Dios, mientras que otras fueron atendidas en el lugar por crisis nerviosa o lesiones leves.

Horas después, en redes sociales circuló un video en el que se observa el momento exacto del accidente.

En la grabación se muestra cómo el tráiler —que, según Amílcar Montejo, jefe de Comunicación de Emetra, transportaba decenas de quintales de un producto no identificado— invade el carril contrario y a toda velocidad embiste a los vehículos que circulaban en esa dirección.

Se observa cómo impacta un camión recolector de desechos y, pese a ello, continúa su marcha entre otros vehículos.

Montejo declaró en una emisora local que revisarán el historial del tráiler para determinar cómo se procederá.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Accidente en la ruta al Atlántico Accidentes en Guatemala Frenemos los accidentes de Tránsito 
