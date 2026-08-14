Video: vehículo embiste a personas en Ciudad Quetzal y deja una muerta y cuatro heridas

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que el hecho ocurrió en el bulevar principal de Ciudad Quetzal, a donde fueron requeridas unidades con socorristas.
Al llegar, encontraron a cuatro personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Roosevelt con diversas lesiones y golpes.
En el lugar quedó el cuerpo de una mujer, quien murió por múltiples traumas, y se notificó a las autoridades correspondientes.
En redes sociales se divulgaron videos del percance, en los que se observa que un vehículo particular pierde el control y choca contra una venta de alimentos donde estaban las personas que resultaron heridas.