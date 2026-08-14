Video: vehículo embiste a personas en Ciudad Quetzal y deja una muerta y cuatro heridas

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Video: vehículo embiste a personas en Ciudad Quetzal y deja una muerta y cuatro heridas

Una mujer murió y cuatro personas fueron trasladadas a un centro asistencial luego de ser arrolladas por un vehículo en Ciudad Quetzal.

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Un vehículo arrolló a un grupo de personas en Ciudad Quetzal y dejó un muerto y cuatro heridos. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Un vehículo arrolló a un grupo de personas en Ciudad Quetzal y dejó un muerto y cuatro heridos. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Una persona murió y cuatro resultaron heridas este viernes 14 de agosto al ser arrolladas por un vehículo en Ciudad Quetzal.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que el hecho ocurrió en el bulevar principal de Ciudad Quetzal, a donde fueron requeridas unidades con socorristas.

Al llegar, encontraron a cuatro personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Roosevelt con diversas lesiones y golpes.

En el lugar quedó el cuerpo de una mujer, quien murió por múltiples traumas, y se notificó a las autoridades correspondientes.

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En redes sociales se divulgaron videos del percance, en los que se observa que un vehículo particular pierde el control y choca contra una venta de alimentos donde estaban las personas que resultaron heridas.

ESCRITO POR:

Miguel Barrientos

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital y multimedia con 15 años de experiencia.

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