Videos: Bomberos Voluntarios rescatan a tres perros durante incendio que consumió una vivienda en Canalitos

Bomberos Voluntarios rescataron con vida a tres perros y cuatro aves durante un incendio estructural que consumió una vivienda en el cantón central de Canalitos, zona 24 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con los cuerpos de socorro, combatieron el fuego durante casi una hora y 15 minutos y lograron controlar el 90% del incendio para iniciar posteriormente la fase de liquidación.

Durante las labores de búsqueda, los bomberos localizaron a tres perros que se habían refugiado dentro de un cajón y los rescataron con vida. También lograron poner a salvo cuatro gallinas que permanecían en el inmueble.

Gustavo Adolfo Rodríguez, propietario de la vivienda, agradeció a los socorristas por el rescate de sus mascotas y expresó que, aunque perdió sus pertenencias, lo más importante era que los animales sobrevivieran.

"¡Que Dios los bendiga grandemente! Ahí están salvando vidas (...) Lo que más me preocupaba era que estuvieran vivos. Eran mis perros", dijo Rodríguez al ver como rescataban a sus mascotas.

Según los Bomberos Voluntarios, el incendio destruyó la vivienda, construida con madera, bloc, adobe y concreto reforzado. En el lugar también habían cuatro motocicletas y dos vehículos que fueron daños por el fuego.

Los Bomberos Voluntarios exhortó a los automovilistas a ceder el paso a las unidades de emergencia, ya que esa acción permite reducir los tiempos de respuesta y facilita la atención.