Violencia armada deja cuatro muertos, entre las víctimas hay un hombre con discapacidad

Cuatro personas murieron y una más resultó herida en dos hechos armados ocurridos este jueves 4 de diciembre en Amatitlán y la Ciudad de Guatemala, según reportes de cuerpos de socorro y autoridades policiales.

El primer ataque ocurrió en el parqueo de un centro comercial ubicado en la calzada Asiole, entrada a la colonia Progreso 2, Amatitlán. Los Bomberos Voluntarios evaluaron a dos hombres y una mujer, quienes habían fallecido, mientras que otro hombre fue trasladado al hospital local con heridas de bala.

Entre las víctimas mortales se encontraba un hombre que se movilizaba en silla de ruedas. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas del ataque ni posibles responsables. La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó el área y realiza rastreos en busca de pistas.

Más tarde, los Bomberos Municipales informaron sobre otro hecho violento registrado en la 41ª calle y 12 avenida de la zona 8 capitalina. Un hombre de aproximadamente 45 años fue encontrado sin signos vitales, con heridas de proyectil de arma de fuego en el cráneo.

“Bomberos Municipales evalúan a un hombre, de aproximadamente 45 años, pero ya no contaba con signos vitales a consecuencia de varias heridas causadas por proyectil de arma de fuego en el cráneo”, indicaron los socorristas.

Este segundo ataque ocurrió en uno de los callejones del sector. En ambos casos, el Ministerio Público y la PNC procesaron las escenas del crimen para iniciar las investigaciones. Homicidios en Guatemala, Violencia en Guatemala, MP de Guatemala, Amatitlán,

Se registró un ataque armado en un parqueo de un comercial ubicado en la calzada Asiole, entrada a la colonia Progreso 2, Amatitlán; en el lugar se evaluó a dos hombres y una mujer, quienes había fallecido, otro hombre fue trasladado al hospital local. #CVBalServicio pic.twitter.com/BaaWlTNvtU — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 5, 2025

#IncidenteArmado 41a. Calle y 12 Avenida Zona 8@bomberosmuni evalúan el cuerpo de un hombre de aproximadamente 45 años quién al evaluarlo ya no contaba con signos vitales a consecuencia de varias heridas causadas por arma de fuego en el cráneo.#SiempreEstamos pic.twitter.com/iV21wubKF7 — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) December 5, 2025

