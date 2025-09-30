Violencia, cuerpos y mensajes de terror: tres cadáveres y un manuscrito estremecen Mixco

La noche del lunes 29 de septiembre terminó con violencia en la zona 6 de Mixco. En el bulevar Sacoj Grande y 70 calle, los Bomberos Municipales fueron alertados por vecinos ante un posible hallazgo. Al llegar al lugar, confirmaron que no se trataba de un solo cadáver, sino de dos hombres sin vida. Ambos presentaban señales de violencia. Sus identidades no fueron establecidas en el sitio.

Minutos después, los Bomberos Municipales de Mixco fueron enviados a un camino de terracería en Alamedas de Yumar, también en zona 6, tras una alerta por incidente armado. Entre la maleza localizaron dos cadáveres: hombres jóvenes, de entre 20 y 25 años, sin documentos y sin señales de vida.

Apenas amanecía este martes 30 de septiembre cuando otro hallazgo estremeció a los residentes de Villas del Milagro, también en la zona 6. Esta vez fue la Policía Nacional Civil (PNC) la que acudió, tras una llamada que reportaba un bulto sospechoso en la vía pública.

Envuelto en plástico, yacía el cuerpo de una persona aún sin identificar y de sexo no determinado. A pocos metros, las autoridades encontraron un manuscrito con amenazas dirigidas a extorsionistas, supuestamente firmado por vecinos del sector.

En menos de 12 horas, Mixco sumó tres cuerpos en distintos puntos de una misma zona.

El Ministerio Público (MP) y la PNC investigan si existe relación entre los hechos, aunque hasta ahora no han ofrecido hipótesis oficiales ni se han reportado capturas.

Los investigadores no han informado sobre móviles o líneas firmes de investigación. Los vecinos, en tanto, guardan silencio. Solo algunos se atreven a comentar, en voz baja, que estos hechos podrían tratarse de una advertencia entre grupos rivales.

En Mixco, como en otras zonas del país golpeadas por la violencia, los manuscritos comienzan a hablar en nombre del miedo. Y ese lenguaje, cada vez más común, está escrito en papel, pero se entiende con sangre.

Mientras tanto, la violencia sigue marcando territorio. Esta vez, no solo con cadáveres, sino también con advertencias escritas.

#INFORMACION2025| 🇬🇹#BOMBEROSMUNIMIXCO#URGENTE#FALLECIDOS_ARMA_DE_FUEGO

Alamedas de Yumar 1 zona 6 de Mixco



Dos hombres entre 20 a 25 años fallecidos con balas entre el bosque. Los @BomberosM_Mixco en el lugar pic.twitter.com/GqM1qpwpwZ — BOMBEROS MUNICIPALES DE MIXCO (@BomberosM_Mixco) September 30, 2025