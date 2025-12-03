Sucesos
Vuelco de vehículo en el Periférico Norte deja una herida y colapsa tránsito hacia el centro capitalino
El tránsito se complicó este martes en el Periférico Norte, donde un vehículo volcó y dejó a una mujer herida.
El tránsito se complica en el Periférico Norte mientras socorristas auxilian a una mujer herida en un vuelco vehicular. (Foto Prensa Libre: CVB)
Una mujer de 50 años resultó herida este miércoles 3 de diciembre luego de que el vehículo que conducía volcara frente a la colonia Cuatro de Febrero, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
Según información de los Bomberos Voluntarios, el accidente ocurrió en el Periférico Norte, en el carril con dirección al centro de la capital, y provocó complicaciones en el tránsito vehicular.
“Una mujer resultó con golpes y posibles fracturas en distintas regiones del cuerpo. Fue trasladada hacia el hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para accidentes”, informaron los socorristas.
Los rescatistas indicaron que la conductora perdió el control del automóvil por causas aún no determinadas, lo que provocó que volcara sobre la vía.
Las autoridades recomendaron conducir con precaución, ya que el paso vehicular en el área permanecía lento mientras se realizaban las labores de asistencia y retiro del vehículo.
En el anillo periférico frente a la colonia 4 de febrero el conductor de un vehículo pierde el control del mismo y vuelca; una mujer resultó con golpes y posibles fracturas en diferentes regiones del cuerpo, fue trasladada hacia el seguro social de accidentes. #CVBalServicio pic.twitter.com/5XimHg9YKv— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 3, 2025