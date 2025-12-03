Vuelco de vehículo en el Periférico Norte deja una herida y colapsa tránsito hacia el centro capitalino

Una mujer de 50 años resultó herida este miércoles 3 de diciembre luego de que el vehículo que conducía volcara frente a la colonia Cuatro de Febrero, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

Según información de los Bomberos Voluntarios, el accidente ocurrió en el Periférico Norte, en el carril con dirección al centro de la capital, y provocó complicaciones en el tránsito vehicular.

“Una mujer resultó con golpes y posibles fracturas en distintas regiones del cuerpo. Fue trasladada hacia el hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para accidentes”, informaron los socorristas.

Los rescatistas indicaron que la conductora perdió el control del automóvil por causas aún no determinadas, lo que provocó que volcara sobre la vía.

Las autoridades recomendaron conducir con precaución, ya que el paso vehicular en el área permanecía lento mientras se realizaban las labores de asistencia y retiro del vehículo.