Trabajos de Covial y vehículos averiados generan caos vial en ruta de Bárcenas a Milpas Altas

El tránsito en la ruta de Bárcenas a Milpas Altas se complica este lunes 9 de febrero por trabajos de la Unidad Ejecutora de Conservación (Covial) y la presencia de vehículos averiados, informó la PMT de Villa Nueva.

La vocera de la PMT de Villa Nueva, Dalia Santos, explicó que, en varios tramos de esa vía, que conecta con Antigua Guatemala, San Lucas Sacatepéquez y la ruta Interamericana, Covial realiza intervenciones sobre la cinta asfáltica. Esto ha provocado cierres parciales de carriles, lo cual afecta la movilidad, sobre todo en horas pico.

La funcionaria señaló que los trabajos se realizan de forma espaciada y recomendó a los conductores tener paciencia para evitar más retrasos. No se ha informado qué tipo de obras se ejecutan ni cuánto tiempo se prolongarán.

Además, reportó que en esa misma ruta hay dos vehículos averiados que obstaculizan la circulación, lo que complica aún más la situación vial.

Por otro lado, unidades de bomberos fueron movilizadas al bulevar Reformadores, en Villa Nueva, a causa de un incendio forestal que obligó al cierre de un carril. También se reportaron complicaciones de tránsito en la calzada Raúl Aguilar Batres.

