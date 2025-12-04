Un picop, 30 personas y un vuelco que acabó en caos y por lo menos 26 heridos en Chiquimula

Un picop que transportaba a más de 30 personas volcó en una carretera de terracería en San Juan Ermita, Chiquimula, dejando como saldo al menos 26 personas heridas, varias de ellas de gravedad.

El accidente ocurrió cuando el vehículo perdió el sistema de frenos en el tramo entre la aldea Veguitas y Olopa. Los pasajeros —vecinos del caserío El Mojón, aldea Chispán Jaral— se dirigían a la cabecera municipal para participar en una entrega de incentivos económicos organizada por una entidad no gubernamental.

El picop quedó volcado a un costado del camino. La mayoría de las personas afectadas son adultos mayores, según informó la página de Facebook El Profe Informa.

Los Bomberos Voluntarios y personal del Centro de Salud trasladaron a los heridos al Hospital Nacional de Chiquimula, algunos en estado crítico.

Los heridos fueron identificados como:

Johana Marisol Ramos Chegüen, 25 años

Alida Romero Roque, 29 años

Rosa Elvira García Amador, 33 años

Erika Amparo Gutiérrez López, 34 años

Blanca Estela Reyes Guerra, 36 años

César Gutiérrez Vásquez, 41 años

Oliverio Ramos Pérez, 46 años

Irma Ramos Pérez, 48 años

Mauricio Gutiérrez Díaz, 65 años

Gregorio López Ramírez, 64 años

Gilberta Ramírez Zacarías, 72 años

Carmelina Guerra López, 73 años

María Concepción Leiva Quizar, 74 años

María Nieves Leiva Quezada, 74 años

Exaltación Ramos García, 85 años Vecinos del lugar indicaron que el percance pudo deberse al exceso de peso, ya que en el vehículo viajaban cerca de 30 personas.

