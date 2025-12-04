Guatemala
Un picop, 30 personas y un vuelco que acabó en caos y por lo menos 26 heridos en Chiquimula
Al menos 26 personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, al volcar un picop sobrecargado en una carretera de terracería de San Juan Ermita, Chiquimula.
Socorristas trasladan a varios heridos tras la volcadura del picop en San Juan Ermita. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)
Un picop que transportaba a más de 30 personas volcó en una carretera de terracería en San Juan Ermita, Chiquimula, dejando como saldo al menos 26 personas heridas, varias de ellas de gravedad.
El accidente ocurrió cuando el vehículo perdió el sistema de frenos en el tramo entre la aldea Veguitas y Olopa. Los pasajeros —vecinos del caserío El Mojón, aldea Chispán Jaral— se dirigían a la cabecera municipal para participar en una entrega de incentivos económicos organizada por una entidad no gubernamental.
El picop quedó volcado a un costado del camino. La mayoría de las personas afectadas son adultos mayores, según informó la página de Facebook El Profe Informa.
Los Bomberos Voluntarios y personal del Centro de Salud trasladaron a los heridos al Hospital Nacional de Chiquimula, algunos en estado crítico.
Los heridos fueron identificados como:
- Johana Marisol Ramos Chegüen, 25 años
- Alida Romero Roque, 29 años
- Rosa Elvira García Amador, 33 años
- Erika Amparo Gutiérrez López, 34 años
- Blanca Estela Reyes Guerra, 36 años
- César Gutiérrez Vásquez, 41 años
- Oliverio Ramos Pérez, 46 años
- Irma Ramos Pérez, 48 años
- Mauricio Gutiérrez Díaz, 65 años
- Gregorio López Ramírez, 64 años
- Gilberta Ramírez Zacarías, 72 años
- Carmelina Guerra López, 73 años
- María Concepción Leiva Quizar, 74 años
- María Nieves Leiva Quezada, 74 años
- Bartola Méndez Gutiérrez, 71 años
- Exaltación Ramos García, 85 años

Vecinos del lugar indicaron que el percance pudo deberse al exceso de peso, ya que en el vehículo viajaban cerca de 30 personas.
