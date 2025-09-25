Una vida entre celdas: septuagenario con 43 años de historial delictivo vuelve a ser capturado por violencia sexual

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este jueves 25 de septiembre a Adolfo “N”, de 66 años, durante un operativo en la zona 3 de Jutiapa. Al verificar su identidad, las autoridades confirmaron que tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de agresión sexual, emitida por un juzgado local.

Sin embargo, no es la primera vez que este individuo enfrenta a la justicia. Su historial delictivo se remonta a 1982, cuando fue recluido por tentativa de secuestro y allanamiento.

Desde entonces, ha acumulado múltiples ingresos a centros carcelarios por diversos delitos, lo que lo convierte en un reincidente con más de 40 años de trayectoria penal.

En 1984 fue consignado por escándalo y ebriedad. Un año después, en 1985, fue capturado nuevamente, esta vez por robo y violación. En 1990 volvió a ser detenido por escándalo en la vía pública y portación ilegal de arma de fuego.

Con esta nueva aprehensión, Adolfo “N” suma al menos cinco antecedentes penales graves, algunos de ellos por delitos contra la integridad física y sexual.

La PNC indicó que el detenido fue puesto a disposición de un juzgado local para continuar con el proceso correspondiente.

Reincidencia persistente

El caso de Adolfo “N” refleja un patrón de reincidencia que ha sido señalado por expertos en seguridad y justicia como uno de los desafíos persistentes en el sistema penal guatemalteco.

A pesar de haber estado en prisión por delitos mayores, volvió a cometer nuevas faltas, incluidas agresiones sexuales, lo que evidencia la falta de mecanismos eficaces de rehabilitación o seguimiento postpenitenciario.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

