Asturias recibió el 10 de diciembre de 1967 el Nobel de Literatura en la sala de conciertos de Estocolmo, Suecia.

Un hombre y una mujer fueron honrados en Suecia por su trayectoria en dos campos distintos pero con los mismo ideales: Miguel Ángel Asturias y Rigoberta Menchú.

El galardón le fue conferido por su obra literaria, basada en las tradiciones indígenas así como por sus obras con la magnificencia plumífera del ave mágica, el quetzal.



El premio le fue entregado por el rey Gustavo IV Adolf. En esa oportunidad, Asturias dijo: “Majestad; Mi voz en el umbral. Mi voz llegada de muy lejos, de mi Guatemala natal en el umbral de la academia. Es difícil entrar a formar parte de una familia. La familia de antorchas luminosas. Entrar a formar parte de la familia Nobel, ser heredero de Alfredo Nobel. Entrar por voluntad de esta academia cuyas puertas se abren y se cierran una vez al año, para consagrar a un escritor”.

Cuando terminó de hablar, sus palabras tronaron como un volcán en la sala.

Reconocimientos

En 1968 la Asociación de Periodista de Guatemala le entrega el Quetzal de Jade, y las comunidades indígenas lo nombran “hijo unigénito de Tecún Umán”. Viaja a España al festival de cine de San Sebastián, del cual es presidente, y a Canadá para dictar conferencias.

Además, a Colombia, donde recibe la Gran Cruz de San Carlos, y preside, en Manizales, el Festival de Teatro Universitario Latinoamericano.

Entre sus novelas están “El Señor Presidente”, 1946; “Hombres de Maíz”, 1948; “Viento fuerte”, 1950; “El Papa Verde”, 1951; “Los ojos de los enterrados”, 1952; “El Alhajadito”, 1953; “Mulata de tal”, 1966; “Viernes de Dolores”, 1967; “Torotumbo” y “Dos veces bastardo”.



Además, figuran cuentos como “Leyendas de Guatemala”, 1930; “Week- End en Guatemala”, 1955, y “El espejo de Lida Sal”, 1966. En teatro destacaron “Soluna”, 1956, y “Las audiencias de los confines”, 1960.

En la rama de poesía escribió “Rayito de Estrella”, “Sien de Alondra”, 1950; “El Rehén de los Dientes”, “Ciadvigilia Primaveral” y “Ejercicios sobre temas de Horacio”.

Ensayos

Entre sus ensayos destacan su tesis “Problema social del indio”, con la cual obtuvo el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la USAC; “Arquitectura en la vida nueva”, “La Universidad y la Política”, “Integración Económica”, “La advertencia en el caso de Guatemala” y “América Latina canta canciones revolucionarias”.

Hizo también traducciones del Popol Vuh y de Los anales de los Xahil.

Finalmente, se le recuerda también por sus crónicas, reportajes, editoriales y entrevistas, transmitidas en su “Diario del Aire”, programa que lo convirtió en el fundador del radioperiodismo en Guatemala.

Grandes Premios

1923 Premio Dr. Mariano Gálvez; Universidad de San Carlos de Guatemala por su tesis “El Problema social del Indio”.

Premio Sylla – Monsegur; París, por su libro “Legendes du Guatemala”.

“Leyendas de Guatemala”, considerado la mejor traducción de un libro hispanoamericano publicado en Francia en 1932.

Premio internacional del Club del Libro Francés; París, 1952, por su libro “Monsieur Le President” (“El Señor Presidente”), como la mejor novela extranjera publicada en Francia ese año.

Premio Club Internacional du Livre; Bruselas, Bélgica, 1959, por su libro “Le Pape Vert” (“El Papa Verde”)

Premio Lenin de la Paz, Rusia, 1966

Premio Nobel de Literatura; Estocolmo, Suecia, 1967

Premio Quetzal de Jade Maya; Guatemala, 1968, por sus méritos de carácter universal

Estatuilla Baroja, Asociación de Escritores guipuzcoanos; España, 1968, premio a los escritores de lengua española distinguidos en el mundo.

Política

En 1952, Asturias es nombrado ministro Consejero en París. “El señor presidente” obtiene, en su versión francesa, el Premio Internacional del Club del Libro Francés. Viaja a Bolivia en octubre, invitado por el presidente Ángel Víctor Paz Estenssoro , quien acababa de hacer triunfar su revolución.

En enero de 1953 se dirige a Francia para ocupar su cargo y en París reside siete meses. Asiste en Niza a un congreso internacional de redactores.



Edita en Buenos Aires “Alto es el Sur” (Canto a la Argentina). El gobierno de Jacobo Árbenz lo llama para nombrarlo embajador en El Salvador.

1954. A principios de año, viaja a Caracas, donde asiste como delegado de la X Conferencia Interamericana.

En junio de ese año se produce la revolución de Castillo Armas y Asturias, que está en Guatemala, vuelve a su sede de San Salvador.



Asturias fue también diputado y embajador en México, Argentina y El Salvador, hasta 1954. Vivió en Chile, Argentina y Francia, y pasó sus últimos años en España.

Falleció en Madrid, España, el 9 de junio de 1974. Sus restos reposan en el cementerio Pere Lachaise, en París, Francia.

Rigoberta Menchú

El 10 de diciembre 1992, en Oslo, Noruega, la lideresa indígena Rigoberta Menchú Tum recibió el Premio Nobel de la Paz 1992, que le fue concedido por el Comité Nobel de Noruega, debido a su valor y persistencia en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas guatemaltecos.



Menchú recibió el premio (medalla y diploma) de manos del Rey Harald V. El público se puso de pie y aplaudió por varios minutos mientras ella posaba para la televisión europea y fotógrafos de distintos países.

Principió su discurso manifestando emoción personal y “orgullo por mi patria de cultura milenaria, por los valores de la comunidad del pueblo al que pertenezco, por el amor a mi tierra y a la madre naturaleza”.

Lucha por la paz

Menchú dijo que en su opinión, “la inapreciable presea era un instrumento de lucha por la paz, por la justicia, por los derechos de los que sufren desigualdades económicas, sociales, culturales y políticas”.



Agregó que constituía una señal de esperanza para los pueblos indígenas de todo el continente y que era un homenaje para los pueblos centroamericanos.

También hizo una descripción de la civilización Maya de la que con orgullo llamó “rica” en la organización política, social y económica, por sus avances científicos, matemáticas, astronomía, agricultura, arquitectura, ingeniería, y como artistas en la escultura, pintura y tallado.

El 18 de diciembre de ese año depositó el premio en el Templo Mayor Azteca de la ciudad de México.



“Mi decisión de exiliar el premio es mantenerlo en vigilia por la paz e inseguridad en Guatemala”, dijo en esa ocasión. Ella también estaba en el exilio como consecuencia del conflicto armado interno.

Su candidatura

Durante el II Encuentro Continental de la Campaña “500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular”, celebrado en Quetzaltenango del 7 al 12 de octubre de 1991, los comités nacionales de 24 países americanos promovieron la candidatura de Menchú Tum, indígena quiché para el Premio Nobel.

En política

Menchú retornó a Guatemala el 19 de diciembre 1992, donde fue recibida por los activistas Vitalino Similox y Rosalina Tuyuc.



En Guatemala creó la Fundación Rigoberta Menchú en 1993 como contribución a la construcción de la paz, y su objetivo principal es la lucha por la justicia y la democracia, especialmente en los pueblos indígenas.

El 27 de mayo de 2007 es proclamada candidata presidencial por Encuentro por Guatemala (EG) dirigido por Nineth Montenegro, quien era la secretaria general de dicho partido político.



En el 2011 lanzó su candidatura presidencial por segunda vez, por la coalición de partidos Winaq y Alianza Nueva Nación Nación.