"Quienes siempre dicen '¡iimposible!' desconocen el poder de pedir sabiduría a Dios", escribió Bukele al dar a conocer que El Salvador tiene 1 mil días sin homicidios.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, gesticula mientras pronuncia un discurso ante estudiantes de secundaria en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, en San Salvador, el 15 de marzo de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

“1,000 días sin homicidios”, escribió en su cuenta de X el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Con el mensaje, el mandatario asegura que El Salvador no ha registrado muertes violentas desde el inicio de su gobierno (2019).

El Gobierno de Bukele atribuye la baja en las cifras de violencia homicida al Plan Control Territorial —que consistía principalmente en el despliegue de Policía y militares en los territorios— y a un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 contra las pandillas, que suspende garantías constitucionales.

Sin embargo, los datos de homicidios comenzaron a descender en el país desde 2016, según las cifras oficiales divulgadas en ese momento, antes de la llegada del actual mandatario al poder.

Nayib Bukele

“1.000 días sin homicidios”: el mensaje de Bukele con el que asegura que El Salvador no ha registrado muertes violentas

Brigadas de Provial regulan el paso en el kilómetro 65 de la ruta al Atlántico, donde un derrumbe bloqueó los carriles hacia el norte. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla)

Ruta al Atlántico permanece parcialmente bloqueada tras derrumbe de grandes proporciones

La medida de excepción, que ha dejado la detención de cerca de 90 mil personas acusadas de pertenecer a las pandillas, cumplió el pasado 27 de marzo tres años de vigencia, pero continúa generando polémicas por miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Durante la Administración del presidente Bukele, desde 2019, El Salvador ha registrado unos 5 mil 688 homicidios y 2 mil 548 desapariciones, según datos divulgados recientemente por el mandatario centroamericano en sus redes sociales.

Entre enero y junio de 2025, las cifras difundidas por Bukele, que para el resto de ciudadanos y la prensa se ponen en secreto al momento de solicitarlas, se contabilizaban 38 homicidios y 68 desapariciones.

En las estadísticas gubernamentales de los homicidios no se incluyen muertes de supuestos pandilleros en enfrentamientos con policías, el hallazgo de osamentas y muertes de supuestos delincuentes a manos de ciudadanos, casos que sí se incluían en las cifras de los Gobiernos anteriores.

Tampoco se brinda la cifra de feminicidios cometidos en el país.

