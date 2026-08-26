160 muertos y 700 desaparecidos: los videos que muestran las inundaciones que azotaron China y Nepal

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160 muertos y 700 desaparecidos: los videos que muestran las inundaciones que azotaron China y Nepal

Varios videos en redes muestran las fuertes inundaciones que azotaron China y Nepal, dejando un saldo de al menos 160 fallecidos y más de 700 desaparecidos.

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Inundaciones repentinas causan destrucción generalizada en el norte de Nepal.

Varias personas observan cómo las aguas de la inundación arrasan Trishuli Bazar tras una crecida repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Las recientes inundaciones repentinas que golpearon este 26 de agosto ambos lados de la frontera entre Nepal y el Tíbet (China) han dejado cerca de 160 fallecidos y más de 700 personas desaparecidas o sin contacto.

Además de las vidas perdidas, las inundaciones arrastraron puentes, cortaron carreteras y dañaron edificios e infraestructura hidroeléctrica.

La mayor parte de las víctimas confirmadas hasta ahora se concentra en Nepal, donde el último reporte de la Policía, dado a las 23.05 horas locales (17.20 GMT), informó de la recuperación de 157 cadáveres en las zonas afectadas por la riada del río Bhote Koshi.

La riada golpeó con especial fuerza el distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, donde la masa de agua alcanzó a primera hora del miércoles las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, junto a uno de los principales pasos terrestres hacia el Tíbet.

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El desastre dañó al menos 80 puentes transitables —35 para paso vehicular y 45 colgantes— y unos 40 kilómetros de carreteras, además de proyectos hidroeléctricos y otras infraestructuras, lo que dificultó el acceso de los equipos de rescate a algunas de las zonas afectadas.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, señaló que los primeros indicios apuntan a que un terremoto registrado por la mañana habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó temporalmente el cauce del río en territorio tibetano, antes de que la acumulación de agua desencadenara la crecida.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró a las 02.52 GMT un sismo de magnitud 4.4, pero luego cambió el evento a un deslizamiento de magnitud 5.2 y situó su origen a unos 55 kilómetros al noroeste de Kodari, en Nepal.

El Gobierno nepalí declaró durante tres meses zona de desastre las áreas afectadas y ordenó movilizar helicópteros militares y privados para las operaciones de búsqueda y rescate, además de proporcionar atención médica gratuita a los heridos y acelerar la restauración de carreteras, electricidad y telecomunicaciones.

Lea también: Incendio en Texas arrasa 50 mil acres: ¿qué daños se reportan y dónde hay evacuaciones?

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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