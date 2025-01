6 incendios en Los Ángeles amenazan a Hollywood: Ya son 5 los fallecidos en California

Desde el pasado martes 7 de enero, violentos incendios forestales acechan a la ciudad de Los Ángeles, California; al punto en el que tan solo dos días después del primer reporte de fuego en la comunidad angelina, ya son seis los siniestros que arden sin control en el núcleo de la industria televisiva y cinematográfica de los Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades de Los Ángeles, por el momento se han reportado al menos cinco muertos a raíz de las llamas en varios frentes de la ciudad, incluso en las colinas de Hollywood: "Esta es una amenaza inmediata para la vida, se les ordena evacuar ahora", alertó el departamento de bomberos de Caifornia, en la costa oeste.

"Hasta ahora, más de 1,500 edificaciones han quedado calcinadas debido al fuego", comentó Anthony Marrone, jefe del departamento de bomberos en Los Ángeles, quien también agregó que la mayoría de las muertes habían ocurrido en la ciudad de Pasadena, donde las llamas han logrado quemar más de 4,300 hectáreas en los suburbios.

La estación de televisión estadounidense, KTLA5, informó que una de las víctimas letales había sido el norteamericano Victor Shaw, de 65 años, quien había fallecido tras "ignorar las órdenes de evacuación e intentar proteger su casa de las llamas", ya que su cuerpo fue encontrado al frente de su hogar, con una manguera entre las manos.

Durante la noche del pasado miércoles 8 de enero, los bomberos de Los Ángeles realizaron una evacuación en dos de los lugares más emblemáticos de Hollywood: El Paseo de las Estrellas y el Teatro Dolby, donde se lleva a cabo cada año la ceremonia de los Premios Óscar, en reconocimiento a la excelencia de los profesionales en el cine.

Hasta la mañana del jueves 9 de enero, se han reportado un total de seis incendios en el estado de California; y según las autoridades locales, el primer siniestro comenzó en Pacific Palisades, un lujoso suburbio de Los Ángeles codiciado por celebridades y estrellas de Hollywood, donde las llamas han consumido más de 7 mil hectáreas.

El segundo incendio comenzó en el área este de Pasadena y hasta el momento se ha extendido por más de 10,600 acres, provocando la emisión de órdenes de evacuación para más de 52 mil residentes en la zona, debido a que más de 100 estructuras han quedado destruidas y al menos dos personas han fallecido en el sector de Altadena.

Posteriormente, el tercer siniestro fue reportado en el área de Sylmar, un barrio suburbano de la ciudad de Los Ángeles, California, ubicado en el Valle de San Fernando. Las llamas ya han devastado más de 700 acres de terrerno, por lo que tres zonas cercanas al incidente están bajo órdenes de evacuación para evitar más fallecimientos.

El cuarto incendio comenzó durante la madrugada del miércoles 8 de enero en el condado de Acton y hasta el momento ha devastado más de 350 acres, aunque de acuerdo con las autoridades angelinas, la contención del siniestro "ya avanza en un 30%", por lo que de igual manera se ha ordenado la evacuación de tres zonas cercanas.

Por su parte, el quinto siniestro se reportó en Sepulveda Basin, un vecindario en Los Ángeles, California, donde hasta ahora se registra un total de 100 acres afectados por el fuego; sin embargo, por el momento no se han emitido alertas de evacuación, aunque si se le ha solicitado a los residentes que se mantengan al tanto de todos los avisos.

El último incendio comenzó alrededor de las 17 horas del pasado miércoles en el distrito de Hollywood Hills, donde las llamas han quemado más de 50 acres de terreno. Desafortunadamente, la ubicación de este siniestro supone un riesgo adicional para los residentes, los cuales ya han sido obligados a evacuar la mayor parte del sector.

