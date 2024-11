A pocos días de las elecciones en EE. UU., Trump y Harris luchan por el voto latino

“Quedan cinco días para una de las elecciones más trascendentales de nuestra vida“, afirmó la vicepresidenta demócrata en un mitin en Phoenix, Arizona, en el que actuaron los Tigres del Norte, un grupo muy popular entre los mexicanos.

Criticó el mensaje “lleno de odio y división” de su rival republicano, el expresidente Donald Trump.

“Insulta a los latinos, chivo expiatorio de los inmigrantes, y no es solo lo que dice, es lo que hará. Si es elegido, pueden estar seguros de que volverá a implementar las políticas de separación familiar, solo que en una escala mucho mayor que la última vez”, añadió.

Se refiere a la política de “tolerancia cero” aplicada por Trump de 2017 a enero de 2021, por la que miles de niños fueron separados de sus familias para desalentar la llegada masiva de migrantes sin visa por la frontera con México.

You have the power to decide what kind of country we live in with your vote and your voice.



I am in Las Vegas, Nevada to speak about what is at stake in this election. Guest speaker, @JLo and musical guest, @manaoficial. Tune in. https://t.co/x4lBSUB2J8 — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 1, 2024

En un mitin en Reno, Nevada, insistió en que su prioridad, si gana las elecciones, será bajar los precios.

Por la noche Harris dará otro mitin en Las Vegas, la ciudad más grande de este estado, que contará con la actuación de la banda mexicana Maná. La diva del pop Jennifer Lopez pronunciará un discurso.

Tune in to my speech in Reno, NV as I rally voters to choose a new way forward for America in this election. https://t.co/dGnNy5AycM — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 1, 2024

Trump también trató de ganarse a los latinos, pero con alabanzas.

“Amo a los hispanos”

“Amo a los hispanos. Son muy trabajadores y emprendedores, y son grandes personas. Y son cariñosos, a veces demasiado cariñosos, si quieren que diga la verdad”, soltó en Nuevo México, un estado que según las encuestas votará por Harris.

It was hardworking Patriots like you who built this Country, and 5 days from now, it is hardworking Patriots like you who are going to SAVE our Country! THANK YOU, NEVADA!!! #MAGA2024 pic.twitter.com/D2gWJtmnkP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2024

Pero el discurso se centró como es usual en su retórica antimigrante.

“Los migrantes ilegales que llegan a este país matan gente todos los días” y “están desatando una violenta ola de asesinatos por todo Estados Unidos”, afirmó sin pruebas.

Más tarde, en otro acto en Nevada, el septuagenario invitó a subir al escenario a la familia del militar Nicholas Douglas Quets, presuntamente asesinado por sicarios de un cártel en México.

Su padre pidió que Estados Unidos participe en la investigación, México extradite a los asesinos y una cooperación más estrecha entre los dos países.

“Nos encargaremos de ello, vamos a atrapar a ese tipo (…) Saben quien es”, afirmó Trump. “México nos lo va a dar, tienen que hacerlo”, añadió.

También confirmó que ha demandado a la cadena CBS por haber presuntamente editado una entrevista de Harris.