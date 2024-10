La libertad de prensa también se juega en las elecciones de Estados Unidos 2024

En Estados Unidos, la libertad de prensa y de expresión en general está consagrada en la primera enmienda de la Constitución, y la prensa ha cumplido históricamente un papel de fiscalización y contrapeso (El llamado Cuarto PodeR) que ha costado la carrera a más de un político y hasta a presidentes como Richard Nixon.

Contactadas por EFE, tanto el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, siglas en inglés), como la sección estadounidense de Reporteros Sin Fronteras (RSF) coinciden en la importancia que puede tener para el futuro inmediato de la prensa la línea política del próximo Gobierno estadounidense, y coinciden en que las perspectivas son más preocupantes en el caso de una victoria de Trump.

Así, RSF recuerda que Trump ha atacado a la prensa verbalmente más de 100 veces en los pasados dos meses (más de dos veces por día), y ha amenazado con utilizar las armas a su disposición una vez llegado al Gobierno para castigar a los medios críticos.

En sus mítines, es habitual que Trump denigre a la prensa llamándola genéricamente fake news (noticias falsas) y arengando a sus simpatizantes para que abucheen a los periodistas presentes.

No es casual que la confianza en los medios sea la más baja nunca registrada, según el prestigioso Pew Research, y esto se agudiza entre votantes republicanos. "No puede atribuirse por completo a Trump, pero sin duda él ha contribuido", recuerda RSF.

La organización nacida en Francia recuerda que un presidente puede, tanto por su tono como por las medidas que impulse, tener un papel muy relevante en la protección de la libertad de prensa, y pone como ejemplo positivo el del actual gobierno de Joe Biden, que publicó una especie de guías para la Policía en la que se definía cómo los agentes del orden deben tratar a los medios durante los disturbios.

En cuando al CPJ, que enfatiza que su trabajo es salvaguardar la seguridad de los periodistas, reconoce también estar "preocupados por el acoso y las declaraciones de amenaza contra los miembros de los medios por parte de Trump, tanto durante su Gobierno como en la actual campaña, lo que va creando un entorno aún más hostil para los medios".

Y teme que "cualquiera que sea el resultado, sea difícil desactivar la creciente tensión en el periodo postelectoral, y que estos excesos afecten luego negativamente a los medios".

Además, la retórica incendiaria usada contra los periodistas cada vez con más frecuencia en los periodos electorales "distrae la atención de otras discusiones más serias sobre temas políticos que afectan a millones de estadounidenses", recuerda el CPJ.

Estos ataques y el desprestigio de la prensa tradicional corren en paralelo al creciente poder de las redes sociales, que paulatinamente están ocupando el lugar de los medios a la hora de conformar la opinión pública: son las redes las que "viralizan" los contenidos y las que marcan así la agenda de los políticos.

