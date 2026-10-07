Internacional
Abogado revela las primeras palabras que dijo Christa Pike tras sobrevivir a dos inyecciones letales
El abogado de Christa Pike reveló las primeras palabras que dijo la mujer al despertar en el hospital, tras sobrevivir a dos inyecciones letales en Tennessee.
Fotografía cedida por el Departamento de Correccionales de Tennessee donde aparece la rea Christa Pike, quien recibió la pena capital como castigo después de ser condenada en 1996 por el asesinato de Collen Slemmer -en una zona remota del campus agrícola de la Universidad de Tenesí- con la ayuda de su novio, Tadaryl Shipp. (Foto Prensa Libre: EFE)
Este 7 de octubre, el abogado de Christa Pike, quien sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennessee, EE. UU., reveló cuáles fueron las primeras palabras que dijo la mujer al despertar en un centro asistencial.
El abogado, Randy Spivey, habló con varios periodistas frente al tribunal del condado de Davidson, luego de una audiencia sobre el caso.
"Para sorpresa de todos —incluyéndome a mí, a su equipo legal y al equipo médico—, Christa despertó y comenzó a hablar", empezó a explicar el abogado.
Según Spivey, las primeras palabras que dijo Pike en el hospital fueron: "¿Dónde estoy?" y "¿Quiénes son ustedes?".
Tras celebrar que su representada despertó después de varios días inconsciente, Spivey advirtió que a Pike "le queda un largo recorrido para su recuperación".
Detalló que la mujer tiene un coágulo en el brazo, no puede tragar y padece neumonía. También dijo que "no tiene la certeza" de si Pike podrá volver a usar sus brazos.
"Ella merece respuestas sobre lo que le hicieron, y los habitantes de Tennessee también merecen esas respuestas", dijo el abogado.
Sus declaraciones se producen luego de que el fiscal general adjunto, Will Ayers, se negara a hablar sobre si el estado de Tennessee volvería a solicitar una orden de ejecución contra Pike.
"Ella sobrevivió al abuso sexual infantil. Sobrevivió a violaciones perpetradas por varios hombres. Sobrevivió a un intento de suicidio cuando tenía 12 años y sobrevivió al intento del Estado de ejecutarla", dijo el abogado.
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