Abogado revela las primeras palabras que dijo Christa Pike tras sobrevivir a dos inyecciones letales

Este 7 de octubre, el abogado de Christa Pike, quien sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennessee, EE. UU., reveló cuáles fueron las primeras palabras que dijo la mujer al despertar en un centro asistencial.

El abogado, Randy Spivey, habló con varios periodistas frente al tribunal del condado de Davidson, luego de una audiencia sobre el caso.

"Para sorpresa de todos —incluyéndome a mí, a su equipo legal y al equipo médico—, Christa despertó y comenzó a hablar", empezó a explicar el abogado.

Según Spivey, las primeras palabras que dijo Pike en el hospital fueron: "¿Dónde estoy?" y "¿Quiénes son ustedes?".

Tras celebrar que su representada despertó después de varios días inconsciente, Spivey advirtió que a Pike "le queda un largo recorrido para su recuperación".

Detalló que la mujer tiene un coágulo en el brazo, no puede tragar y padece neumonía. También dijo que "no tiene la certeza" de si Pike podrá volver a usar sus brazos.

"Ella merece respuestas sobre lo que le hicieron, y los habitantes de Tennessee también merecen esas respuestas", dijo el abogado.

Sus declaraciones se producen luego de que el fiscal general adjunto, Will Ayers, se negara a hablar sobre si el estado de Tennessee volvería a solicitar una orden de ejecución contra Pike.

"Ella sobrevivió al abuso sexual infantil. Sobrevivió a violaciones perpetradas por varios hombres. Sobrevivió a un intento de suicidio cuando tenía 12 años y sobrevivió al intento del Estado de ejecutarla", dijo el abogado.

BREAKING: Christa Pike is awake but remains cognitively confused following her failed execution, according to her attorney Randy Spivey.



He says he was told her first words when she gained consciousness were, "Where am I and who are you?"



Spivey says Pike wants to know what… pic.twitter.com/56q0IGr2Ts — Fox News (@FoxNews) October 7, 2026

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