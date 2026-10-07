Abogado revela las primeras palabras que dijo Christa Pike tras sobrevivir a dos inyecciones letales

Internacional

Abogado revela las primeras palabras que dijo Christa Pike tras sobrevivir a dos inyecciones letales

El abogado de Christa Pike reveló las primeras palabras que dijo la mujer al despertar en el hospital, tras sobrevivir a dos inyecciones letales en Tennessee.

|

time-clock

Tennessee ejecutará el miércoles a Christa Pike, primera mujer en 200 años

Fotografía cedida por el Departamento de Correccionales de Tennessee donde aparece la rea Christa Pike, quien recibió la pena capital como castigo después de ser condenada en 1996 por el asesinato de Collen Slemmer -en una zona remota del campus agrícola de la Universidad de Tenesí- con la ayuda de su novio, Tadaryl Shipp. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 7 de octubre, el abogado de Christa Pike, quien sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennessee, EE. UU., reveló cuáles fueron las primeras palabras que dijo la mujer al despertar en un centro asistencial.

El abogado, Randy Spivey, habló con varios periodistas frente al tribunal del condado de Davidson, luego de una audiencia sobre el caso.

"Para sorpresa de todos —incluyéndome a mí, a su equipo legal y al equipo médico—, Christa despertó y comenzó a hablar", empezó a explicar el abogado.

Según Spivey, las primeras palabras que dijo Pike en el hospital fueron: "¿Dónde estoy?" y "¿Quiénes son ustedes?".

LECTURAS RELACIONADAS

Christa Pike

Por qué Christa Pike sobrevivió a su ejecución, según su defensa (y qué ocurrirá ahora)

chevron-right
Christa Pike en la audiencia de sentencia

Christa Pike se encuentra "consciente y hablando" tras la fallida ejecución a la que la sometieron en Tennessee

chevron-right

Tras celebrar que su representada despertó después de varios días inconsciente, Spivey advirtió que a Pike "le queda un largo recorrido para su recuperación".

Detalló que la mujer tiene un coágulo en el brazo, no puede tragar y padece neumonía. También dijo que "no tiene la certeza" de si Pike podrá volver a usar sus brazos.

"Ella merece respuestas sobre lo que le hicieron, y los habitantes de Tennessee también merecen esas respuestas", dijo el abogado.

Sus declaraciones se producen luego de que el fiscal general adjunto, Will Ayers, se negara a hablar sobre si el estado de Tennessee volvería a solicitar una orden de ejecución contra Pike.

"Ella sobrevivió al abuso sexual infantil. Sobrevivió a violaciones perpetradas por varios hombres. Sobrevivió a un intento de suicidio cuando tenía 12 años y sobrevivió al intento del Estado de ejecutarla", dijo el abogado.

Lea también: Lo que la fallida ejecución de Christa Pike revela sobre la pena de muerte en EE.UU.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Christa Pike  Inyección letal Pena de muerte en EE. UU. Sucesos Estados Unidos Tennessee 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM