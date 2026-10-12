Accidente en Six Flags: qué ocurrió en la montaña rusa Goliath y qué falta por esclarecer

Un hombre murió este lunes 12 de octubre tras caer de la montaña rusa Goliath, en el parque de atracciones Six Flags Over Georgia, Estados Unidos, según reportes de medios internacionales como El País.

El incidente ocurrió poco antes de las 16 horas en una de las atracciones más populares del parque. La policía confirmó el fallecimiento de una persona y reportó varios heridos, aunque todavía no ha precisado las circunstancias de la muerte ni las causas del accidente.

Testigos aseguraron haber visto cómo un pasajero salía despedido de uno de los vagones mientras la atracción estaba en funcionamiento.

Ante lo sucedido, el parque suspendió sus operaciones durante el resto de la jornada. Un portavoz de la compañía expresó sus condolencias a la familia mediante un comunicado oficial: “Estamos profundamente consternados por el incidente ocurrido hoy con uno de nuestros visitantes”.

Testimonios y detalles técnicos de la atracción

Los testimonios recogidos por la cadena local FOX 5 Atlanta describen una escena de confusión entre los asistentes. Brittany Landry, una de las testigos, relató que observó cómo una persona salía despedida de la atracción y caía hacia una zona boscosa mientras esperaba su turno en otra área del complejo.

Otro testigo declaró a la cadena WXIA que la víctima golpeó varias veces la estructura metálica durante la caída.

Goliath, inaugurada en el 2006, es una estructura de aproximadamente 61 metros de altura que alcanza velocidades de hasta 113 kilómetros por hora. Cuenta con una primera caída de 52 metros, una segunda de 53 metros y una espiral de 540 grados. Los pasajeros permanecen sujetos mediante barras individuales de seguridad.

Antecedentes sobre la seguridad en Six Flags

Este suceso en Georgia se suma a una serie de incidentes que han puesto en cuestión los protocolos y estándares de seguridad de la cadena de parques de atracciones.

Las investigaciones y demandas recientes han revelado expedientes que documentan hospitalizaciones y lesiones graves de usuarios durante las últimas dos décadas, lo que ha incrementado la presión legal y pública sobre las medidas de protección aplicadas en estos parques.