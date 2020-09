Administración de Trump intentó censurar a Anthony Fauci sobre el uso de mascarillas en niños

Un funcionario del Departamento de Salud de Estados Unidos intentó censurar al principal epidemiólogo del Gobierno, Anthony Fauci, para evitar que promoviera el uso de mascarillas en niños frente al covid-19, según correos electrónicos a los que tuvo acceso el diario Político.

Paul Alexander, asesor en la oficina de prensa del Departamento de Salud, intentó interferir en la información que Fauci estaba ofreciendo al público mediante entrevistas con medios como Bloomberg, BuzzFeed, Huffington Post y la revista especializada Cell.

En concreto, Alexander se dedicaba a avanzar algunas de las posiciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien pidió la reapertura inmediata de todas las escuelas y durante meses contradijo a los científicos y cuestionó la eficacia de las mascarillas, aunque luego tuvo que dar marcha atrás.

¿Podrían asegurarse de que el doctor Fauci indica que las mascarillas son para los profesores, no para los niños? No hay datos, nada, cero, en todo el mundo, que muestre que los niños, especialmente los más jóvenes, están contagiando a otros niños, a los adultos o sus profesores. No hay nada. Y si ocurriera, el riesgo es cero. Paul Alexander, asesor en la oficina de prensa del Departamento de Salud.