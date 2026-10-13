Aeropuerto del Pacífico en El Salvador: así avanza la construcción anunciada por Bukele en 2025

El 27 de febrero de 2025 el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la construcción de la primera fase del Aeropuerto del Pacífico, cuya inversión, al menos de la primera fase, oscila entre los US$386,4 millones.

El aeropuerto estaría ubicado en la zona costera del departamento de La Unión, ubicada a unos 190 kilómetros al sureste de San Salvador.

Han pasado casi dos años desde el anuncio, y recientemente la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) compartió nuevas imágenes sobre el avance de la construcción del aeropuerto.

Por medio de un video que CEPA publicó en redes el pasado 8 de octubre, se observa la zona en construcción, además de una vista general de la pista de aterrizaje.

"El Aeropuerto Internacional del Pacífico sigue avanzando en La Unión. Una obra que marcará una nueva etapa para la zona oriental", dice CEPA en sus redes sociales.

De acuerdo a la Comisión, actualmente la construcción se centra en la terminal de pasajeros, concretamente en su estructura.

En su primera fase, contará con infraestructura preparada para operaciones aéreas comerciales, atención de pasajeros y movimiento de aeronaves. 🛫 pic.twitter.com/PSipbpMFIh — CEPA (@CEPASV) October 8, 2026

También se detallan aspectos generales que contará el aeropuerto, como una pista de aterrizaje de 2 mil 400 metros, una terminal con controles de aduana y migración, puertas de embarque y una torre de control digital.

En 2025, Bukele afirmó que el aeropuerto recibiría aproximadamente 300 mil pasajeros al año, y haría un aproximado de 2 mil vuelos.

El mandatario afirmó en ese momento que el aeropuerto tendría una segunda fase de ampliación que buscaría abarcar 8 mil vuelos y un millón de pasajeros al año.

Medios salvadoreños señalan que, entre junio de 2026 y mayo de 2026 se habrían ejecutado $77.49 millones.

Según Revista Summa, se prevé que el aeropuerto entre en operaciones en el segundo semestre de 2027.

Lea también: Qué significa el llamado de Marco Rubio a Bukele para proteger a El Salvador de “influencias extranjeras malignas”