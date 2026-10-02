Detienen a guatemalteco requerido por EE. UU. por secuestro y delitos sexuales

La Policía Nacional Civil (PNC) compartió detalles del operativo en el que este viernes 2 de octubre capturó a un hombre con fines de extradición a Estados Unidos.

La institución informó que investigadores capturaron en el Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13, al guatemalteco Alejandro “N”, de 52 años.

De acuerdo con la PNC, el detenido es requerido por Estados Unidos con fines de extradición.

“El detenido es sindicado de los delitos de sodomía penal calificada, secuestro, captación sexual indecente a un menor y comportamiento libidinoso y lascivo”, indicó la PNC.

Según los datos de la institución, con esta captura suman 37 las personas aprehendidas con fines de extradición durante el 2026.

De los detenidos, 23 son señalados por delitos relacionados con el narcotráfico y 14 por otros delitos.

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El 28 de septiembre, la PNC informó de un caso similar. En esa ocasión, detalló que agentes del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) capturaron a Joshua “A”, de 34 años, requerido por la justicia de Estados Unidos con fines de extradición por cargos relacionados con la explotación sexual de un menor de edad.

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