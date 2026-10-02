Detienen a guatemalteco requerido por EE. UU. por secuestro y delitos sexuales

Justicia

Detienen a guatemalteco requerido por EE. UU. por secuestro y delitos sexuales

En la zona 13 de la capital fue capturado un hombre con fines de extradición a Estados Unidos, señalado de supuestos delitos sexuales.

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ALEJANDRO N SOLICITADO POR EE. UU. POR SUPUESTOS DELITOS SEXUALES

Alejandro “N” es requerido por Estados Unidos por supuestos delitos sexuales. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) compartió detalles del operativo en el que este viernes 2 de octubre capturó a un hombre con fines de extradición a Estados Unidos.

La institución informó que investigadores capturaron en el Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13, al guatemalteco Alejandro “N”, de 52 años.

De acuerdo con la PNC, el detenido es requerido por Estados Unidos con fines de extradición.

“El detenido es sindicado de los delitos de sodomía penal calificada, secuestro, captación sexual indecente a un menor y comportamiento libidinoso y lascivo”, indicó la PNC.

EN ESTE MOMENTO

Este 1 de octubre de 2026, el Renap inició la emisión del DPIME para menores de edad. Sin embargo, los adolescentes que tienen 17 años o están próximos a cumplirlos pueden solicitar anticipadamente su DPI de adulto y recibirlo al cumplir los 18 años. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

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Roberto Arzú participa de una actividad del partido Cabal en Santa Catarina Pinula, el pasado martes 29 de septiembre, un día antes de su separación del partido. (Foto Prensa Libre: Cabal)

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Según los datos de la institución, con esta captura suman 37 las personas aprehendidas con fines de extradición durante el 2026.

De los detenidos, 23 son señalados por delitos relacionados con el narcotráfico y 14 por otros delitos.

Para leer más: Guatemala extradita a cuatro por vínculos con narcopolítica, entre ellos un ligado a “El Pocho” y un hermano de alcalde

El 28 de septiembre, la PNC informó de un caso similar. En esa ocasión, detalló que agentes del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) capturaron a Joshua “A”, de 34 años, requerido por la justicia de Estados Unidos con fines de extradición por cargos relacionados con la explotación sexual de un menor de edad.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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