Videos revelan cómo vivían Gene Hackman y Betsy Arakawa en una casa infestada de ratas

En las últimas horas, han circulado en redes sociales videos de la casa donde fueron encontrados muertos el actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa, a las afueras de Santa Fe, Nuevo México, en febrero pasado. En las imágenes se observa el abandono en el que se encontraba el domicilio, el cual, según las autoridades, estaba infestado de roedores.

Las grabaciones que circulan en redes sociales, y en las que se aprecia la condición de la vivienda, fueron captadas por las cámaras corporales de los agentes de la Policía que llegaron a la escena. En ellas se observa desorden y un perro que duerme sobre algunas prendas.

Se informa que esas imágenes fueron registradas el día en que localizaron los cuerpos de la pareja.

El Departamento de Salud de Nuevo México halló múltiples roedores muertos en varias dependencias de la vivienda donde fallecieron Hackman y su esposa. Esta última murió a causa del hantavirus, enfermedad que se contrae por exposición a excrementos de esos animales.

Según medios estadounidenses, que citan un informe medioambiental de ese departamento realizado en marzo, se encontraron cadáveres y nidos de roedores en tres garajes, así como en dos casitas —pequeñas viviendas separadas de la propiedad— y en tres cobertizos.

Además, en uno de los garajes fue hallado un roedor vivo, según informó CNN.

Las autoridades también avistaron roedores muertos, un nido y excrementos en dos vehículos localizados en la propiedad, catalogados en el informe como “maquinaria agrícola” o transportes “abandonados”.

Arakawa y Hackman, quienes contrajeron matrimonio en 1991, fueron encontrados muertos en su aislada vivienda a las afueras de Santa Fe en febrero pasado.

El médico forense estatal concluyó que Arakawa, de 65 años, falleció a causa de hantavirus, virus que puede provocar síntomas similares a los de la gripe, antes de evolucionar como enfermedad respiratoria, con insuficiencia pulmonar y cardíaca.

Hackman, quien padecía Alzheimer, permaneció una semana más en la casa conviviendo con el cadáver de su esposa, antes de fallecer el 18 de febrero por una enfermedad cardíaca.

El actor, leyenda de Hollywood durante varias décadas del siglo XX, ganó dos premios Óscar por sus icónicos personajes en The French Connection y Unforgiven, y se convirtió en uno de los intérpretes más versátiles y populares de su generación.

