Afroamericanos en Georgia piensan votar por primera vez a favor de los republicanos y Donald Trump

A esos afroamericanos indecisos se dirigirá el expresidente estadounidense Barack Obama en el mitin que ofrecerá este 24 de octubre en Atlanta, junto a la candidata demócrata Kamala Harris.

En la actividad participará el cantante Bruce Springsteen y resaltarán que la vicepresidenta pueda ser la primera mujer, y además afroamericana, que llegue a la Casa Blanca.

"No, yo no lo veo así. Yo miro lo que (los candidatos) pueden aportar a la economía, eso es lo que es importante para mí", dijo a EFE un votante afroamericano que se identificó como Peter, tras salir del centro comunitario Theron Ussery, en Macon, en el centro de Georgia, donde opera un centro de votación anticipada.

Peter ya ha votado en estas elecciones, y lo ha hecho por el republicano, como algunos familiares y allegados suyos que residen en este sureño estado, tradicionalmente un bastión republicano, pero que en las elecciones de 2020 el actual presidente estadounidense, Joe Biden, ganó por una estrecha diferencia de menos de 12.000 votos.

"Siento que puede ser mejor", respondió Peter cuando se le preguntó por la gestión de la economía bajo la Administración de Biden.

Macon, pueblo de casas de estilo victoriano y que, entre otros atractivos alberga un museo dedicado al grupo de rock The Allman Brothers, es un enclave de mayoría afroamericana y demócrata. No obstante, hay voces discrepantes como la de Peter o la de Michael, un afroamericano de mediana edad y que representan una tendencia preocupante para las opciones de Harris.

"¿Cómo te sentirías si en tu país los inmigrantes entraran como lo están haciendo aquí?", señaló, en línea con una de los discursos más repetidos por Trump en campaña y que lo han llevado a decantarse por el exmandatario republicano (2017-2021) en este proceso electoral, a diferencia de 2020, cuando votó a favor de Biden.

En la oficina de campaña de los republicanos en Macon también tienen la percepción de que más afroamericanos votarán por Trump, pero será un voto escondido, no expresado abiertamente "por temor a represalias", según dijeron a EFE voluntarios de este local.

Happy birthday to my friend @KamalaHarris! She has spent her life fighting on behalf of people who need a voice and a chance—now it’s our turn to help elect her as our next president. Make sure you're ready to vote at https://t.co/NKXRGNgbZX. pic.twitter.com/6W20I2btDB