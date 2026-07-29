¿Agentes buscaron negocios en Google? qué reveló la ACLU sobre un operativo migratorios en Los Ángeles

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¿Agentes buscaron negocios en Google? qué reveló la ACLU sobre un operativo migratorios en Los Ángeles

Una organización presentó pruebas que demostrarían que agentes migratorios buscaron en Google negocios cercanos para hacer una redada migratoria en junio de 2025.

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Agentes del ICE

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), armados con fusiles, se encuentran frente al centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), organización que vela por los derechos humanos en Estados Unidos, ha presentado pruebas ante un tribunal federal de Los Ángeles que demostrarían que agentes migratorios habrían buscado en Google comercios cercanos para llevar a cabo sus operativos.

La organización tomó como ejemplo una redada efectuada en junio del año pasado en un lavadero de carros de Los Ángeles, como parte de los esfuerzos del Gobierno de Donald Trump por impulsar su política migratoria.

Según las pruebas presentadas por la ACLU, los agentes habrían utilizado el perfilamiento racial mediante "patrullas móviles", las cuales escogían personas de forma aleatoria.

"En dichas operaciones, los demandados (las autoridades migratorias) no alegan que los agentes tengan un ‘objetivo’ específico de actuación policial… Más bien, los agentes recorren las comunidades en busca de ‘posibles’ sospechosos", asegura la moción de la ACLU.

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Entre las pruebas también figura, de acuerdo con información de Los Angeles Times, el testimonio de un agente migratorio que detalló cómo los agentes buscaron en Google un lavadero de autos en Whittier, ciudad del condado de Los Ángeles, para efectuar una redada el 18 de junio del 2025.

El agente detalló que se hizo una búsqueda en Google de los lavaderos de carros cercanos y que escogieron el de Whittier porque "aparecía en la lista como el comercio con la ubicación más cercana".

Del lavadero, los agentes se llevaron a uno de los detenidos que encabeza la demanda, un ciudadano estadounidense de origen latino, a quien retuvieron mientras verificaban su estatus legal.

Las nuevas evidencias incluyen grabaciones de cámaras corporales en las que se escucha a los agentes utilizar insultos racistas para referirse a personas de apariencia latina y de bajos ingresos o de clase trabajadora que, según los demandantes, revelan que las operaciones ordenadas por el Gobierno del presidente Donald Trump han servido de pretexto para efectuar detenciones basadas en la raza.

Las nuevas pruebas forman parte de una solicitud para que se emita una medida cautelar contra los operativos que se han multiplicado en las últimas semanas en barrios latinos de Los Ángeles.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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Redacción EFE

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