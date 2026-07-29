¿Drones con gel pimienta? la nueva medida de EE. UU. para evitar los tiroteos en escuelas

Varias escuelas en Estados Unidos comenzarán el próximo ciclo escolar con una nueva medida para prevenir los tiroteos: utilizar drones equipados con gel pimienta, luces destellantes y sirenas.

Medios estadounidenses señalan que esta medida se denomina Campus Guardian Angel (Ángel Guardián del Campus) y que se implementará en escuelas de Colorado, Florida y Georgia.

También explican que estos drones se desplegarán "en segundos" y buscarán entrar a las aulas por delante de los agentes policiales, o incluso antes de que las autoridades lleguen a las escuelas.

Como último recurso, estos drones pueden embestir al atacante a casi 100 kilómetros por hora.

Pueden recorrer los pasillos a unos 80 kilómetros por hora, pilotados a distancia desde la sede del fabricante, Mithril Defense, en Austin, Texas, con el objetivo de localizar a un atacante en 15 segundos.

En Georgia y Florida, los drones son financiados por los propios estados.

En Colorado, en cambio, la escuela John Adams Academy costea las pruebas con fondos privados, después de que el condado renunciara a aportar los US$200 mil previstos. Por su parte, Luisiana aprobó una ley para probarlos en cuatro centros.

JUST IN: 🇺🇸 Three US states deploy 60 mph pepper-spray drones to neutralize school shooters.



Mithril Defense scheduled the Campus Guardian Angel pilot across nine schools in Florida, Georgia, and Colorado.



Teachers trigger the siloed units via an app or panic button, directing… pic.twitter.com/buTduqSIy3 — Zubiqo (@zubiqo) July 29, 2026

La instalación de los drones responde a la preocupación por los tiroteos escolares en Estados Unidos, entre ellos el de Columbine, Colorado, en 1999, que dejó 13 muertos, y el de Parkland, Florida, en el 2018, con 17 fallecidos, dos de los más mortíferos del país.

Uno más reciente, en Winder, Georgia, en el 2024, dejó cuatro muertos, y su autor, Colt Gray, de 16 años, fue condenado este martes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

US schools deploy pepper‑spraying drones to 'stop active shooters'



'Campus Guardian Angel' drones made by Mithril Defense have 15‑second response time and can be triggered via app pic.twitter.com/FM6pJorVge — RT Intl (@RT_on_X) July 28, 2026

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