¿Por qué se han registrado varios terremotos en el mundo y qué dice la ciencia al respecto?

En días recientes, los usuarios en redes sociales y medios han documentado cómo en diferentes países del mundo se han producido terremotos de gran magnitud, principalmente en Venezuela, China, Japón y Cuba.

El más reciente fue uno de 7.1 grados, que ocurrió en la zona de Kumamoto, Japón, donde se han reportado grandes daños estructurales, además de un fallecido y más de 80 heridos.

Además de Japón, también se reportó un terremoto de 5.7 grados en la prefectura autónoma tibetana de Hainan, en la provincia occidental china de Qinghai, y 18 minutos después le siguió una réplica de 5.8 grados.

Esto, sumado a los terremotos que han ocurrido anteriormente en México y Venezuela, ha hecho creer que ha habido un aumento global en la actividad sísmica, lo que ha levantado alarmas sobre si más de estos fenómenos ocurrirán en otras partes del mundo.

Sin embargo, aunque se hayan registrado varios terremotos en un período corto de tiempo, tanto la ciencia como los expertos han asegurado que no significa que habrá más terremotos, sino que se trata de un comportamiento natural de la Tierra.

El medio Heraldo, que citó al director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), Esteban Chaves, afirma que no se han mostrado señales de un "comportamiento inusual" con respecto a la actividad sísmica de la Tierra.

Chaves indicó que la información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) afirma que la actividad sísmica en la Tierra no ha cambiado, a pesar de los recientes terremotos en diferentes países.

Datos de USGS señalan que, entre el 1 de enero y el 29 de junio del 2026, se han registrado 906 terremotos de magnitud 5.0 en adelante.

Otro aspecto que llama la atención es que el reciente terremoto de Japón ocurrió sobre el llamado Anillo de Fuego, que es una de las zonas sísmicas más activas del mundo y donde se registran estos fenómenos con frecuencia.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE. UU., el "Anillo de Fuego" es una cadena de volcanes submarinos y zonas sísmicas que rodean todo el océano Pacífico.

El "anillo" se extiende por casi 40 mil kilómetros y forma una especie de herradura desde el extremo sur de Sudamérica, a lo largo de la costa oeste de Norteamérica.

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