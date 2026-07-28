Terremoto en Japón: Minex informa que no se reportan ciudadanos guatemaltecos afectados

Un terremoto de magnitud 7.1 golpeó una ciudad de Japón, por lo que la Cancillería guatemalteca informó sobre la situación de los guatemaltecos en ese país.

En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que la Embajada de Guatemala en Japón mantiene un monitoreo permanente de la situación de los guatemaltecos residentes en ese país.

Indicó que, hasta ahora, no se reportan ciudadanos guatemaltecos afectados.

El Minex tiene registrados a 253 guatemaltecos residentes en Japón.

Las autoridades japonesas recomendaron mantener precaución ante posibles réplicas y seguir la información difundida por los canales oficiales, añadió la Cancillería.

También informó que los guatemaltecos que requieran asistencia pueden comunicarse con la Sección Consular al número +81 3-5797-7502, en horario de oficina; al teléfono de emergencia +81 80-1477-6517, fuera del horario de atención; o al correo electrónico embjapon@minex.gob.gt.

"La Embajada exhorta a los connacionales a atender las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse informados por medios oficiales", recomendó el Minex.

Daños por terremoto en Japón

Al menos una persona murió, unas 80 resultaron heridas y las autoridades presumen que otras 30 permanecen atrapadas tras el derrumbe de un centro comercial en el sur de Japón, después de que un terremoto de magnitud 7.1 golpeó la ciudad de Kumamoto, informó EFE.

Una persona fue hallada en una casa derrumbada en la ciudad de Yatsushiro y trasladada a un hospital, donde falleció posteriormente, informó la agencia japonesa Kyodo, que citó a la Policía de Kumamoto.

Un centro comercial de la zona resultó afectado por una explosión que provocó el colapso del segundo piso del edificio y, según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón, una treintena de empleados permanece desaparecida y se teme que se encuentre bajo los escombros.

Miles de personas permanecen sin electricidad en la zona y las autoridades pidieron a la población mantenerse alerta ante la posibilidad de nuevos temblores.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para resistir los temblores, añadió EFE.

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