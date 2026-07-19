Más de 200 sismos: continúan las réplicas del temblor de magnitud 7.4 del 17 de julio

Dos días después del sismo de magnitud 7.4, perceptible en gran parte del territorio guatemalteco, registrado frente a la costa del Pacífico, la actividad sísmica continúa. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que, hasta las 7 horas de este domingo 19 de julio, se contabilizaban 206 sismos asociados a esta secuencia sísmica, de los cuales 30 fueron sensibles para la población guatemalteca.

Según el boletín sismológico de la institución, las magnitudes de los eventos registrados oscilan entre 2.6 y 7.4, siendo este último el terremoto principal ocurrido el viernes 17 de julio.

Solo durante el sábado 18 de julio, el Insivumeh registró 125 sismos, de los cuales 12 fueron percibidos por la población en distintos puntos del país.

Secuencia sísmica

Sismo Princinal Magnitud 7.4

del 17 de julio del 2026 al 19 de julio del 2026

Fecha de emisión: domingo 2026-07-19 07:00 hora local#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV pic.twitter.com/6Wjm5fZXrG — INSIVUMEH (@insivumehgt) July 19, 2026

Por su parte, el monitoreo en tiempo real del Servicio Sismológico de Guatemala (SSG) reportó que el sismo más reciente de este domingo ocurrió a las 8.21 horas, con una magnitud de 5.0 y una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se localizó a 84 kilómetros al oeste-suroeste (OSO) de Puerto Madero, México.

¿Por qué continúan las réplicas?

El geólogo Víctor Tzorin, del SSG, explicó que las réplicas corresponden al proceso natural de reajuste de las fallas geológicas tras la ruptura principal.

"Las réplicas son sismos posteriores relacionados con el reajuste de la zona donde ocurrió la ruptura principal. Es normal que un terremoto de esta magnitud produzca numerosas réplicas", indicó el especialista.

¿Dónde se originó el terremoto?

De acuerdo con el SSG, el terremoto principal ocurrió el 17 de julio de 2026 a las 8.48.38 horas, con una magnitud de 7.4 y una profundidad de 10 kilómetros. Su epicentro se ubicó 86 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Madero, México, frente a la costa del océano Pacífico.

A pesar de la elevada magnitud, Tzorin explicó que la distancia entre el epicentro y el territorio guatemalteco contribuyó a reducir el impacto. Aunque se reportaron al menos seis deslizamientos de tierra y algunas familias resultaron afectadas, los daños fueron limitados en comparación con otros terremotos de similar magnitud.

el mapa de Aceleración Máxima del Suelo (PGA) permite identificar la intensidad con la que se movió el terreno durante el sismo.

El especialista también explicó que el mapa de Aceleración Máxima del Suelo (PGA) permite identificar la intensidad con la que se movió el terreno durante el sismo. Los colores rojo y anaranjado representan las zonas donde la sacudida fue más intensa, principalmente cerca del epicentro, mientras que los tonos verdes reflejan movimientos más débiles conforme aumenta la distancia.