¿Le dispararon mientras dormía? el caso de Luisa Barrios, la guatemalteca hallada sin vida en su casa en Los Ángeles

Medios estadounidenses han informado del caso de una mujer originaria de Guatemala que habría sido asesinada dentro de su vivienda en Los Ángeles, mientras sus familiares piden apoyo económico para su funeral y para el proceso de repatriación.

Según informa el medio KTLA la mujer, identificada por los familiares como Luisa Barrios, habría fallecido dentro de su vivienda en Vermont Vista, cuando recibió un disparo en la cabeza mientras dormía.

KTLA cita al Departamento de Policía de Los Ángeles, quienes detallaron que el tiroteo ocurrió alrededor de las 3.30 de la mañana del domingo 19 de julio.

Según mencionan las autoridades y su investigación preliminar, un individuo desconocido habría disparado al menos una vez a través de la ventana de la habitación de Barrios, mientras ella dormía.

Posteriormente al hecho, La familia de Barrios, mediante la página para recaudar dinero GoFundMe, solicitaron el apoyo financiero de las personas para costera el funeral y el proceso de repatriación de Guatemala.

Dentro de la página hay un mensaje escrito por uno de los familiares de Barrios afirma que la víctima tenía una hija de un año de edad, y califica el hecho como "un suceso repentino y desgarrador".

"Esto ha dejado a su familia devastada y luchando por sobrellevar la pérdida. Era una madre amorosa, y su ausencia se siente profundamente en todos los que la conocieron", dice el mensaje del familiar de Barrios.

El familiar señala que toda la familia de Barrios vive en Guatemala, por los que "el apoyo local es limitado", pero que "hacen todo lo posible para cubrir las necesidades de la hija de Barrios".

🇺🇸🚨 TRAGEDIA EN LOS ÁNGELES: Dormía abrazada a su bebé de 1 año y una bala que entró por la ventana le quitó la vida



Una verdadera pesadilla sacude a la comunidad de Los Ángeles, California. María Luisa Barrios Ventura, una joven madre guatemalteca de tan solo 20 años, perdió… pic.twitter.com/xFWrivX86i — MACHI 👑 (@arroba_machi) July 21, 2026

"Cualquier contribución, por pequeña que sea, significaría muchísimo para nosotros. Su apoyo ayudará a garantizar que su hija reciba el cuidado y la estabilidad que necesita", finaliza el mensaje.

Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) se pronunció por el fallecimiento de Barrios, donde afirmó que están en proceso de evaluación para ver si el caso califica para el Programa de Víctimas del Crimen del Condado.

El MInex afirmó que el caso podría recibir también apoyo del Fondo de Asistencia del Guatemalteco Migrante en Situación de Vulnerabilidad y Fallecidos en el Exterior.

Lea también: Análisis: La migración evoluciona y busca nuevos destinos en España, México y Chile



