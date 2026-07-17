Análisis: La migración evoluciona y busca nuevos destinos en España, México y Chile

La migración en Guatemala es un fenómeno estructural, imparable y en constante transformación que no puede ser abordado únicamente desde un aspecto local, sino desde una perspectiva nacional, regional y geopolítica, coincidieron las investigadoras y expertas en el tema migratorio Aracely Martínez y Rosario Martínez, durante un conversatorio virtual realizado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) y la Fundación Konrad Adenauer.

Durante el diálogo se abordó la complejidad del fenómeno migratorio en Guatemala, destacando su evolución histórica, los cambios en los perfiles de los migrantes, los mitos existentes, el impacto geopolítico y los desafíos para la incidencia de políticas públicas.

Las expertas coinciden en que la migración es un fenómeno dinámico y estructural que no se detendrá.

“La migración no se puede ver desde una perspectiva únicamente local, sino tiene que ser nacional, regional y geopolítica”, afirmó Rosario Martínez.

La experta afirmó que en la actualidad el fenómeno de la migración ya no es aislado, y tampoco se da únicamente en el continente americano, ya que, ante el endurecimiento de las políticas migratorias por parte de Estados Unidos, se ha generado que más personas busquen otros destinos migratorios, especialmente en países europeos.

“La gente sigue moviéndose, la gente sigue buscando oportunidades porque nuestros países no han tenido la capacidad de responder a las demandas sociales y económicas que la población tiene”, indicó Aracely Martínez.

Evolución histórica y cambios en el perfil migratorio

Un aspecto importante que señala Rosario Martínez es la evolución del fenómeno migratorio y los cambios en el perfil de los migrantes. En este sentido, la experta hizo referencia a una línea de tiempo tomando como base los años 60 y 70, en donde, según indicó, “la migración se dio impulsada por el conflicto armado interno, principalmente desde el occidente del país”, esto por su cercanía con la frontera con México. Posteriormente, en los años 90, es cuando se identifica el inicio de la “migración femenina”, orientada inicialmente a la reunificación familiar, ya que muchas mujeres buscaron reunirse junto a sus esposos, quienes migraron con anterioridad. En este sentido, explica que antes de esta década el perfil migrante era predominantemente masculino.

En cuanto a la migración infantil y de los menores no acompañados, indicó que este fenómeno comenzó a hacerse mucho más visible hace 11 años, en el 2015. Esta situación representó “un cambio del paradigma migratorio” que afectó no solo a Guatemala, sino también a toda la región norte de Centroamérica.

Perfil actual del migrante

Según indica Rosario Martínez, luego de la pandemia de covid-19, en el 2020 se dio un cambio en el perfil de los migrantes.

“Ya no es solo población del área rural. Ahora hay un aumento significativo de migrantes de áreas periurbanas, urbanas y también de ciudadanos, en donde se incluye profesionistas y personas con empleos formales”, lo que deja en evidencia que el fenómeno de las migraciones concierne a toda la sociedad.

Perspectiva geopolítica y el efecto Trump

Ambas expertas coinciden en que el fenómeno migratorio en la actualidad no puede entenderse sin tomar en cuenta “el contexto geopolítico”, principalmente ante las políticas migratorias que han sido aplicadas por Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump.

A criterio de Aracely Martínez, con las medidas que ha implementado el presidente Trump en su país, “la gente se está resguardando por miedo a la deportación lo que ha generado una pausa en los flujos migratorios”, tanto hacia Estados Unidos como en el tema de las deportaciones.

Un fenómeno en el que también hace énfasis la experta es en el de las "auto deportaciones", ya que hay cientos de migrantes guatemaltecos que han preferido regresar a Guatemala por sus propios medios y así evitar ser victimas de los opertivos migratorios que se implementan en los Estados Unidos.

Según indica, en la actualidad los volúmenes - de migrantes -, los perfiles y también los destinos son distintos ya que muchos migrantes guatemaltecos ahora buscan destinos como España, Chile o México, en donde la gente los ve como una transición.

Mitos sobre la migración

Según Aracely Martínez, existen muchos mitos en torno a la migración, sus causas y sus motivos, los cuales no son como se ha hecho creer durante mucho tiempo. Sobre este aspecto explica que cuando se habla de migración se tiende a caer en una especie de “homogenización”, poniendo a todos los migrantes “dentro de una misma canasta”, cuando hay varios aspectos que mueven a las personas a tomar la decisión de migrar.

“Hay mitos como que ponen a todos en la misma canasta. Uno de ellos es que todos son víctimas cuando no es así, son personas, son agentes que tienen capacidad de decisión y es lo que se debe tomar en cuenta. Otro mito es que todos se mueven por temas económicos, es cierto, pero muchas veces el tema es la violencia estructural, falta de oportunidades y condiciones estructurales que los están impulsando, como el tema de la sequía, desastres naturales y muchas circunstancias que no están bajo control de las personas”, asegura la experta, quien considera que se debe tener una perspectiva mucho más amplia sobre las causas que mueven la migración.

Pocos avances

Aunque son pocos, Aracely Martínez reconoce que por parte del Estado de Guatemala ha habido algunos avances en el tema migratorio; por ejemplo, la implementación, en el 2016, del Código Migratorio, el cual “tiene la bondad”, según afirma, de contar con una perspectiva de derechos humanos, tanto para los migrantes como para los retornados guatemaltecos.

También destaca la reciente implementación, en el 2023, de la Política Migratoria Integral, la cual, según explica, contiene algunos fallos, como la falta de un sistema de monitoreo y evaluación, lo que no permite medir los avances y los resultados obtenidos. También menciona el Plan Retorno al Hogar, en el cual, a pesar de que hay indicadores, no se cuenta con información para medir sus resultados.

Desplazamiento forzado

Así también, hay otros aspectos que, a criterio de Martínez, debieron ser tomados en cuenta al momento de realizarse la Política Migratoria Integral implementada en el 2023, y es el desplazamiento forzado que afectó a los habitantes de muchas comunidades a raíz del conflicto armado interno.

“El reconocimiento por el Estado del desplazamiento forzado interno, eso no existe, eso no se incluyó en la política migratoria. Porque todavía hay puntos de dolor por así decirlo con el desplazamiento armado interno, porque también nos remite al conflicto armado y a sus consecuencias y a la memoria histórica y justicia transicional que también tenemos que seguir abordando en diferentes espacios y sobre todo como una deuda del Estado. Este año estamos cumpliendo 30 años de los acuerdos de paz y por ejemplo no se ve mayor cosa. Es decir, no estamos conmemorando como debe ser los acuerdos de paz, porque tampoco se han cumplido”, concluye Aracely Martínez.

Expectativas electorales

Aracely Martínez citó un aspecto que puede influir y ser determinante en gran medida en el tema migratorio para el 2027, y es la realización, en noviembre de este año, de las elecciones de “mitad de mandato” en Estados Unidos, en las que determinará cuál será el rumbo que tomará la democracia en este país y en donde los votantes tienen la oportunidad de reequilibrar el poder y elegir a los congresistas más afines a la agenda del presidente o que estén más alejados de esta.

Según la experta, muchos migrantes potenciales estarán a la espera de los resultados de estas elecciones, con la expectativa de que se dé un mayor “contrapeso demócrata” en el gobierno de Donald Trump, lo que podría reactivar el flujo migratorio hacia Estados Unidos y mejorar sus condiciones en este país.