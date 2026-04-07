Agentes del ICE hieren a conductor que intentó huir tras operativo en California

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispararon este martes 7 de abril contra un conductor que resultó herido cuando intentó huir tras una parada de tránsito, en la que buscaban a un supuesto miembro de una pandilla salvadoreña en el Valle Central de California, según informó la agencia.

Los agentes de ICE “efectuaron disparos defensivos” después de que la persona a la que intentaban detener intentó atropellar a uno de ellos, explicó el director interino de ICE, Todd Lyons, en un comunicado citado por CNN.

El tiroteo ocurrió cerca de la interestatal 5, en la ciudad de Patterson, a unos 144 kilómetros (90 millas) al sur de Sacramento, capital de California.

Un video, compartido por la televisora KCRA, mostró cómo unos tres agentes migratorios estaban cerca de un vehículo que dio marcha atrás y luego intentó huir al embestir a uno de ellos, quien disparó contra el conductor.

Carlos Iván Mendoza Hernández, supuesto miembro de la pandilla Calle 18, buscado en El Salvador en relación con un asesinato, era el objetivo de las autoridades migratorias.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que sus agentes efectuaron los disparos defensivos "para protegerse" a sí mismos, a sus compañeros y al público.

Mendoza Hernández resultó herido y fue trasladado a un hospital. Se desconoce su estado de salud.

El Departamento del Alguacil del condado de Stanislaus, donde ocurrió el tiroteo, indicó en un comunicado que ningún agente de la policía local estuvo involucrado en el incidente y que prestan asistencia en la investigación.

La oficina del FBI en Sacramento informó que también investiga el tiroteo.

Las autoridades migratorias han estado bajo escrutinio público después de que agentes dispararon mortalmente contra dos ciudadanos estadounidenses en enero pasado, en medio de operativos en Minnesota.

The acting director for U.S.

Immigration and Customs Enforcement (ICE) identified a man shot at by federal agents Tuesday morning in Stanislaus County. @kcranews pic.twitter.com/B8cAxziLsu — Anahita Jafary (@anahitajafary_) April 7, 2026