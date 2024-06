Alberto es la primera tormenta tropical del 2024 en el océano Atlántico.

Dicha institución estadounidense, con sede en Miami, explica que “avanza tierra adentro sobre México” y “continúa causando fuertes lluvias e inundaciones”, tras formarse este miércoles en el Golfo de México, según su boletín de las 08:00 EST (12:00 GMT).

“Alberto, ahora como depresión tropical, se localiza en tierra sobre San Luis Potosí. Su amplia circulación producirá lluvias puntuales torrenciales en zonas del noreste del país, así como lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el noroeste, norte, occidente, centro y oriente mexicano”, indicó el boletín emitido por Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

El sistema se encontraba a esa hora a 45 kilómetros al oeste de Tampico, México, y a unos 410 kilómetros al sur de Brownsville, Texas, Estados Unidos.

Según los meteorólogos es probable que la tormenta se disipe sobre México durante las próximas horas.

Alberto presentaba un movimiento de 20 kilómetros por hora y se prevé que ese movimiento continúe el 20 de junio “a medida que Alberto se mueve más hacia el interior sobre México”, detalla el NHC.

La agencia mantiene alertas de tormenta tropical para la costa noreste de México desde el sur de la desembocadura del Río Grande (Río Bravo) hasta Tecolutla y ha interrumpido la que había para la costa de Texas.

Este año, el Atlántico tendrá una temporada de huracanes por encima del promedio, con la posibilidad de hasta trece huracanes, de los cuales hasta siete pueden ser mayores, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos.

10AM CDT June 20: #Alberto weakens into a tropical depression as it moves inland over Mexico. Heavy rains and flash flooding continue in NE Mexico. Moderate coastal flooding is likely through today's high tide cycle along the Texas coast. For more info visit… pic.twitter.com/37sIElPO2N