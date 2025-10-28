Alerta en EE. UU.: mono de laboratorio escapa tras accidente en Misisipi y podría portar virus peligroso

Al menos uno de los monos rhesus, utilizados en laboratorios y supuestamente infectados con un virus, escapó tras un accidente vehicular ocurrido la tarde del martes 28 de octubre en una autopista del condado de Jasper, Misisipi, informaron autoridades locales, que advirtieron sobre la peligrosidad del animal.

El accidente se produjo cuando un camión que transportaba a los primates se volcó en la Interestatal 59, lo que permitió su fuga.

El Departamento del Alguacil del condado de Jasper informó, por medio de redes sociales, que la mayoría de los animales que se escaparon de las jaulas en las que eran trasladados fueron sacrificados en el lugar del percance, pero al menos uno logró huir.

Los monos provenían del Centro Nacional de Investigación Biomédica de la Universidad de Tulane, con sede en Nueva Orleans, Luisiana. Según las autoridades, representan un riesgo potencial para la salud humana.

“Los monos pesan aproximadamente 18 kilogramos, son agresivos con los humanos y requieren equipo de protección personal para su manipulación”, explicó el Departamento del Alguacil de Jasper.

La Universidad de Tulane aclaró, en un comunicado citado por la cadena WTVA, que los primates involucrados estaban destinados a otras organizaciones de investigación.

“Los primates en cuestión pertenecen a otra entidad y no son infecciosos”, subrayó la institución.

Agregaron que colaboran activamente con las autoridades locales y enviarán un equipo de expertos en cuidado animal para apoyar en lo necesario.