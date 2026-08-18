Aliados de EE. UU. en el Golfo cuestionan bases militares ante creciente frustración con Trump

La frustración con Washington va en aumento en la región del Golfo Pérsico, donde los aliados de Estados Unidos están cada vez más preocupados por la incapacidad del presidente Donald Trump para gestionar la diplomacia necesaria para lograr la paz con Irán, según funcionarios árabes y occidentales.

En las últimas semanas, Trump ha lanzado repetidas amenazas contra Irán, para luego retractarse alegando avances en las negociaciones. Tras meses de conflicto y continuos ataques con misiles y drones por parte de Irán y sus aliados, tres funcionarios y un exdiplomático estadounidense declararon a The Washington Post que los gobiernos de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Bahréin están ahora unidos en su indignación con la administración. Algunos han comenzado a debatir la conveniencia de seguir albergando grandes instalaciones militares estadounidenses en su territorio.

“Trump inició esta guerra”, declaró un funcionario del Golfo, “y estamos pagando las consecuencias”. Al igual que otros en este artículo, habló bajo condición de anonimato para abordar el delicado asunto. Según el funcionario, la indignación contra Estados Unidos se encuentra en su punto candente desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán en febrero.

Los Estados del Golfo siguen dependiendo de Washington como socio estratégico en materia de seguridad y principal proveedor de armas, y Qatar y Bahréin albergan importantes bases estadounidenses. Sin embargo, la frustración está llevando a algunos Estados a considerar nuevos acuerdos. Según los analistas, es improbable que esta dinámica altere significativamente el orden en la región a corto plazo, pero algunos países ya han comenzado a explorar sus opciones.

Un alto funcionario europeo afirmó que el acuerdo de defensa mutua firmado la semana pasada por Arabia Saudita, Turquía y Pakistán fue “una señal para Estados Unidos”.

El pacto demuestra que los tres poderosos Estados musulmanes sunitas “están tratando de diversificar sus alianzas en materia de seguridad y defensa”, afirmó el funcionario, quien mantiene contacto regular con los líderes del Golfo. “En su opinión, Estados Unidos no es suficiente”.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Trump “mantiene relaciones extraordinarias con todos nuestros socios del Golfo”.

“Estados Unidos ha mantenido contacto regular con todos nuestros aliados regionales desde antes de la Operación Furia Épica”, declaró el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato según las normas de la Casa Blanca. “Irán está más aislado que nunca como consecuencia de sus acciones terroristas”.

Los representantes de los gobiernos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Bahréin no respondieron a las solicitudes de comentarios.

“Desde el principio ha habido frustración”, afirmó Firas Maksad, director de la división de Oriente Medio y Norte de África del Eurasia Group. Según Maksad, los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico sienten que se vieron “innecesariamente involucrados” en una guerra que Trump ahora se esfuerza por resolver.

Maksad, que cuenta con amplios contactos dentro del liderazgo del Golfo, afirmó que la política de Trump hacia Irán suele describirse en la región como “errática” e “impredecible”.

Anna Jacobs, investigadora del Instituto de los Estados Árabes del Golfo en Washington, afirmó que la confianza en Estados Unidos ha disminuido desde el inicio de la guerra. Los aliados estadounidenses consideran que la conducta del país en la región los hace menos seguros, no más, añadió.

Un diplomático occidental en la región afirmó que estos cambios no representan una modificación significativa en la percepción hacia Estados Unidos. Incluso antes de la guerra con Irán, señaló, las fuerzas estadounidenses en la región no eran recibidas con entusiasmo. “Se las consideraba más bien un mal necesario”, dijo el diplomático. “Ahora, se cuestiona su necesidad”.

Arabia Saudita se ha visto sometida a una presión particular en las últimas semanas. Además de los ataques de Irán y grupos respaldados por Irán en Irak, el reino ha sido blanco de los hutíes alineados con Irán en Yemen.

🇺🇸📰 "EEUU no es suficiente": el golfo Pérsico pierde la confianza en Washington por su gestión del conflicto con Irán, según medios



Los aliados de EEUU en el golfo Pérsico están cada vez más preocupados por la política de Donald Trump hacia Irán, que califican de… pic.twitter.com/g4f9QnFYqt — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 16, 2026

Las fuerzas hutíes han atacado repetidamente la infraestructura energética saudita e intentan cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb, en la desembocadura del mar Rojo. Desde que Irán cerró el estrecho de Ormuz al comienzo de la guerra, Arabia Saudita ha dependido de sus puertos del mar Rojo para exportar su petróleo.

Las actitudes de los líderes del Golfo hacia la guerra han cambiado. Omán se ha opuesto al conflicto desde el principio, pero Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin lo han apoyado en ocasiones.

Según el diplomático occidental, las fuerzas emiratíes han llevado a cabo “numerosos” ataques en territorio iraní en los últimos meses, y las fuerzas sauditas han respondido a los ataques de grupos respaldados por Irán que operan desde Irak.

“Al comienzo de la guerra, no diría que la apoyaban, pero, sinceramente, no estaban totalmente en contra”, declaró el alto funcionario europeo. Según explicó, en Abu Dabi y Riad se pensaba que una victoria rápida y definitiva podría resultar beneficiosa.

Según el funcionario, esa situación empezó a cambiar en el período previo a la primera ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos en abril, cuando quedó claro que el régimen iraní no solo no caería, sino que tampoco reabriría el estrecho de Ormuz.

En los meses transcurridos desde entonces, la inconsistencia de Trump ha alarmado a los países del Golfo, afirmó Bader Al-Saif, profesor adjunto de historia en la Universidad de Kuwait.

“Incluso antes de todo este tira y afloja con Trump, no existía una estrategia clara”, afirmó Al-Saif, miembro del Instituto de los Estados del Golfo Árabe en Washington. Citó el Memorando de Entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán en junio.

“El memorando de entendimiento fue una farsa”, afirmó. El acuerdo no abordó las principales preocupaciones de los Estados del Golfo, incluidos el arsenal de misiles balísticos de Irán y el apoyo de Teherán a fuerzas interpuestas.

“Esas condiciones no eran de nuestro agrado”, dijo Al-Saif, “y por eso el proyecto fracasó antes de lo previsto”.

Según un funcionario de la Casa Blanca, Trump siempre ha dejado claro que prefiere la diplomacia.

Frustration with Washington is growing in the Persian Gulf region, where U.S. allies are increasingly concerned that President Trump is unable to manage the diplomacy necessary to secure peace with Iran, Arab and Western officials say. https://t.co/CSxw1JTjmv — The Washington Post (@washingtonpost) August 15, 2026

“Lamentablemente, Irán optó por la violencia al asesinar a soldados estadounidenses, cometer actos de terrorismo internacional y arremeter contra sus vecinos de la región, y el Comandante en Jefe se aseguró de que sufrieran las consecuencias de esas decisiones”.

Los Estados del Golfo carecen de una alternativa viable a corto plazo a sus alianzas de seguridad con Estados Unidos, que se extienden desde hace décadas. Según un funcionario del Golfo, a medida que el conflicto continúa, su única opción es reforzar aún más sus alianzas con Washington.

“Hagamos lo que hagamos”, dijo, “no podemos decirle que no a Estados Unidos”.

Douglas Silliman, embajador de Estados Unidos en Kuwait e Irak durante las presidencias de Barack Obama y Trump, afirmó haber percibido frustración con Washington en una reciente visita a la región. Sin embargo, en las últimas semanas también ha notado un creciente enfado con Teherán por sus continuos ataques a la infraestructura y su negativa a reabrir el estrecho de Ormuz.

Silliman, ahora presidente del Instituto de los Estados Árabes del Golfo, describió el sentimiento en la región como “una especie de extraña contradicción entre estar enojados con Estados Unidos por haber iniciado la guerra y depender de Estados Unidos” para obtener equipo, municiones e inteligencia.

Si el conflicto continúa, la presión económica sobre los países del Golfo aumentará. Incluso en tiempos de paz, la región se tranquiliza durante el verano, el turismo disminuye y los residentes se resguardan en sus casas para escapar de los días de calor intenso.

Pero en otoño bajan las temperaturas y se reanuda la actividad. Este año, las conferencias, cumbres, festivales y carreras de Fórmula Uno que llenan el calendario de octubre a diciembre están en suspenso.

La décima edición anual del Instituto de la Iniciativa de Inversión Futura de Arabia Saudita, que se celebrará a finales de octubre y que se conoce como el “Davos del desierto”, podría ser una prueba temprana para determinar si los altos funcionarios y los principales directores generales están dispuestos a visitar la región, según declaró un diplomático occidental.

“Podrían modificar el tema” para reconocer la persistente inseguridad en la región, dijo. “Posponerlo enviaría un mensaje equivocado”.

Irán continúa lanzando drones y misiles contra Kuwait, pero en la capital gran parte de la vida ha vuelto a la normalidad, afirmó Al-Saif. “Hemos pasado por situaciones peores”, dijo, refiriéndose a la invasión iraquí de 1990 que desencadenó la Guerra del Golfo Pérsico. “Superamos la ocupación. Podemos superar esto”.

El estricto control de seguridad impuesto en la fase inicial de la guerra se ha levantado en gran medida. Los negocios han reabierto, el tráfico ha vuelto a circular por las calles de la capital y Al-Saif ha retomado la enseñanza presencial. Sin embargo, afirmó que el conflicto no debe prolongarse mucho más.

“Obviamente, queremos que termine pronto”, dijo. “La Guerra del Golfo fue mucho más sencilla que la de hoy”.