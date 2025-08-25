Alpinista lleva 12 días atrapada en montaña de Kirguistán; Luca Sinigaglia, montañista italiano, muere intentando salvarla

El caso de una alpinista rusa atrapada por más de 12 días en la montaña más alta de Kirguistán ha causado consternación y preocupación, más aún cuando los rescatistas suspendieron de forma definitiva las labores de rescate debido a las condiciones climatológicas.

El hecho se remonta al 12 de agosto, cuando Natalia Nagovitsyna se rompió una pierna mientras ascendía el Pico Victoria, una de las montañas más altas y peligrosas de Asia Central.

Desde entonces, numerosos intentos se han hecho para rescatar a Natalia, pero ninguno ha tenido éxito. El último fue el de un alpinista italiano llamado Luca Sinigaglia, quien intentó salvarla el 15 de agosto, pero perdió la vida en el intento.

Otros esfuerzos incluyeron un helicóptero que trató de elevarse para rescatarla, pero se accidentó y debió suspender el operativo, y un grupo de alpinistas que intentó subir la montaña, aunque abandonaron la búsqueda debido a que su líder sufrió varios malestares.

Las autoridades informaron que, en la montaña —con una altitud cercana a los siete mil metros—, las temperaturas pueden descender hasta los -30 °C durante la noche, además de registrarse fuertes ráfagas de viento y tormentas de nieve.

Las autoridades kirguisas aseveraron que el rescate es “imposible” y, aunque saben dónde se encuentra la alpinista, es muy difícil acceder al lugar por las condiciones climáticas.

“Sabemos dónde se encuentra, pero es imposible acceder”, declaró Dmitri Grekov, responsable del campo base del Pico Victoria, a la agencia TASS.

Nagovitsyna cumplió 48 años el 20 de agosto. Su esposo, también alpinista, falleció en 2021 a causa de un derrame cerebral mientras escalaba el Khan Tengri, el pico más alto de Kazajistán.