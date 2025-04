Amalia Damonte, el único amor del papa Francisco, por quien se inició como sacerdote

Una decepción sentimental influyó en la decisión de Jorge Mario Bergoglio de convertirse en sacerdote desde joven, y más adelante, en sumo pontífice. Francisco falleció este lunes 21 de abril en su apartamento de la residencia vaticana Casa Santa Marta, tras una prolongada crisis de salud.

Francisco fue el primer papa jesuita de la historia. Se caracterizó por su compromiso constante en la defensa de los migrantes, del medioambiente y de la justicia social, sin apartarse de las posiciones conservadoras de la Iglesia en temas como el aborto o el celibato sacerdotal.

Tras su fallecimiento esta madrugada, ha resurgido información sobre su vida íntima, en particular sobre cómo una desilusión amorosa en su adolescencia despertó su vocación sacerdotal, la cual culminó con su elección como pontífice, en 2013.

Medios internacionales han destacado el nombre de Amalia Damonte, la mujer con la que Jorge Mario Bergoglio no pudo casarse, por lo cual optó por entregarse a la vida religiosa.

Amalia Damonte habría sido el único amor del papa Francisco, quien, a los 12 años, aún no pensaba en ser sacerdote, pues estaba enamorado de ella. Amalia era su vecina y, según relató la mujer a medios internacionales, tras la muerte del pontífice, estuvo cerca de convertirse en su esposa.

“Era grande, maduro, una maravilla de muchacho. Jugábamos en las aceras o en los parques de la zona, bailábamos... algo muy lindo. Éramos muy humildes, amábamos a los pobres... En eso éramos almas gemelas”, relató Damonte a medios, según publica El Tiempo.

La mujer señala que Francisco le prometió en una carta que, si su relación no prosperaba, él se haría cura, lo cual se cumplió, ya que los padres de Amalia no permitieron que aquella relación continuara.

Así, esta mujer que pudo haber sido la primera novia de infancia de Bergoglio no lo fue, porque tuvo que rechazarlo. “Mi mamá descubrió la carta y me dio una paliza. Le pedí que no me viese más... cosas de chicos”, agregó.

“Me había dibujado una casita que tenía techo rojo, blanca abajo, y arriba decía: ‘Esta casita es la que te voy a comprar cuando nos casemos’”, relató Amalia que decía la carta de Francisco.

Tras descubrirse el romance adolescente, los padres de Amalia le prohibieron recibir más cartas de Bergoglio y ahí se terminó todo.

Meses después de separarse, Bergoglio ingresó al seminario, se convirtió en sacerdote y, en 2013, fue elegido papa. Detalla que lograron seguir en contacto durante varios años mediante cartas, pero su amor se volvió imposible.

Ambas familias se mudaron, ella se casó y formó una familia. Más adelante, cuando Jorge Mario Bergoglio fue nombrado sacerdote, Amalia volvió a hablar públicamente sobre su viejo amigo.

“Creo que él es muy sensato, y yo soy así también. Soy muy humilde. Todos ustedes se darán cuenta. Siempre soy la misma. Tal vez en ese sentido podríamos ser almas gemelas. Como somos muy humildes, amamos a los pobres. El problema es que hoy en día no hay amor por los pobres. La gente ama la ropa elegante y nada más”, expresó Amalia.