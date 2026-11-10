¿Amenazas de Irán? Por qué EE. UU. retiró sus aviones de una base británica

Un reportaje publicado este 10 de noviembre por The Wall Street Journal informó que Estados Unidos habría retirado varios aviones militares de una base aérea en Inglaterra debido a una presunta amenaza de Irán.

La amenaza estaría dirigida principalmente contra la base de la Real Fuerza Aérea británica (RAF, por sus siglas en inglés) de Mildenhall, ubicada en el Reino Unido.

CNN también informó sobre el movimiento de las aeronaves el pasado 9 de noviembre y señaló que este lunes fueron retirados diez aviones estadounidenses de reabastecimiento de combustible de la base británica.

El medio indicó que las aeronaves fueron trasladadas a bases aéreas de Alemania, España y Escocia.

The Wall Street Journal también informó que Estados Unidos elevó el nivel de seguridad de la base aérea de Mildenhall y de otra instalación militar, Lakenheath, a «FPCON Charlie».

Por su parte, CNN citó a un funcionario del Comando Europeo de Estados Unidos, quien evitó proporcionar más detalles sobre el movimiento de las aeronaves y explicó que es habitual que estas roten entre distintas instalaciones.

The U.S. evacuated American aircraft from an air base in the U.K. on Monday in the wake of a threat from Iran, according to people familiar with the matter. https://t.co/RhYEtxY5Fo — The Wall Street Journal (@WSJ) November 10, 2026

«Las aeronaves de la Fuerza Aérea de EE. UU. rotan entre instalaciones y lugares de operación por diversos motivos, como entrenamientos o necesidades operativas», señaló el funcionario a CNN.

El medio también solicitó declaraciones al Pentágono, que indicó que se habían adoptado medidas preventivas para garantizar la seguridad de las aeronaves y del personal militar.

Finalmente, CNN recogió declaraciones del Ministerio de Defensa del Reino Unido, que explicó que las aeronaves suelen trasladarse regularmente entre bases militares, dependiendo de las necesidades operativas.

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