“Demandas inaceptables”: Por qué Marco Rubio dice que el diálogo de EE. UU. e Irán no ha sido productivo

El secretario de estado, Marco Rubio, dijo el pasado 8 de noviembre que las negociaciones entre EE. UU. e Irán para poner fin a la guerra "no han sido productivas", y señaló a la República Islámica de tener "demandas inaceptables".

Tras estas declaraciones, Irán respondió este lunes 9 de noviembre, y dijo que lo "verdaderamente inaceptable" era que no defendieran sus intereses y agregó que su plan para poner fin a la guerra "es el más razonable".

"En cuanto a que hayan calificado las exigencias de Irán de inaceptables o irracionales, habría que preguntarse si, desde su punto de vista, lo razonable sería que Irán renunciara a defender los derechos e intereses legítimos de su pueblo y solo entonces considerarían razonables a los iraníes", dijo Ismail Bagaei, portavoz del Ministerio de Exteriores.

Bagaei se preguntó qué tiene de "irracional o ridículo” que Teherán exija que Washington detenga las sanciones económicas, levante el bloqueo naval contra los buques iraníes o ponga fin a la guerra en todos los frentes en Oriente Medio, entre otras demandas.

"La propuesta iraní sigue sobre la mesa como el plan más razonable posible", sostuvo.

Al mismo tiempo, defendió las demandas iraníes: "lo irracional y ridículo es que Estados Unidos ataque a Irán en medio de unas negociaciones”, mantuvo.

Estados Unidos e Israel comenzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero cuando Teherán y Washington continuaban negociando.

"Nuestra postura sobre las negociaciones es completamente clara y transparente. La propuesta iraní, conocida como el plan de dos días de Irán, constituye por sí misma la máxima expresión de la buena voluntad iraní”, aseguró.

El diplomático reiteró que si Estados Unidos cumple con sus siete demandas “en un plazo de dos días la región será testigo de acontecimientos positivos y la seguridad regresará al estrecho de Ormuz”.

Bagaei respondía así a Rubio, quien dijo ayer que que las negociaciones de Washington con Irán para terminar la guerra “no han sido productivas” porque la República Islámica tiene demandas “inaceptables”.

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