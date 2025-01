Analista migratorio: 5 consejos ante eventuales deportaciones en Estados Unidos

Desde su primer mandato como presidente de los Estados Unidos, el magnate republicano Donald Trump ha sido claro: Desea cerrar la frontera sur del país; y por esa misma razón, a pocos días de asumir la presidencia por segunda vez, su nuevo objetivo es llevar a cabo la deportación más grande en la historia de la nación americana.

Ante la llegada de las eventuales deportaciones, el analista migratorio guatemalteco, Fernando Castro Molina, tomó la iniciativa de compartir una serie de consejos para los inmigritantes ubicados en el territorio estadounidense, principalmente para aquellas personas que se encuentran actualmente en una situación irregular o ilegal.

"Es lamentable que los gobiernos no hagan campañas informativas de orientación a sus connacionales residentes en Estados Unidos, ante la amenaza de redadas y deportaciones masivas anunciadas a realizarse próximamente en dicho país", comentó Castro, quien compartió estas recomendaciones con la esperanza de que sean útiles.

Cabe mencionar que las recomendaciones del analista migratorio no son consejos legales, por lo que se advierte que, en el caso de que las redadas o capturas aparezcan repentínamente en su estado, es mejor consultar a un abogado migratorio, quien podrá efectuar las acciones correspondientes para favorecer principalmente al inmigrante.

1. Elaborar un plan de emergencia familiar

Los inmigrantes en situación irregular deberían tener preparado un plan de emergencia familiar, el cual debe de ser respetado por todos los miembros de la familia, ya que cada uno de los integrantes debe saber qué hacer, y qué no hacer, si en dado caso es detenido repentínamente por cualquier autoridad de los Estados Unidos.

Dentro del plan deberían estar: Las partidas de nacimiento de los padres e hijos (Aunque tengan doble nacionalidad), un listado de correos electrónicos de familiares en su país de origen, una tarjeta para retiros bancarios y lo más importante, memorizar los números de teléfono de la familia, como también el de algún abogado migratorio.

2. No presentar documentos falsos

Si en dado caso el inmigrante es detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) es importante mantener las manos visibles y libres de cualquier objeto, mantener la calma, no hacer movimientos bruscos, y no discutir o resistirse, ya que eso empeorará su caso frente al agente estadounidense.

"No introduzca sus manos dentro de las bolsas, para evitar que ellos crean que pueda sacar un objeto peligroso; sin embargo, lo más importante es no presentar documentos falsos, debido a que eso agravará la situación. La Constitución de Estados Unidos le da el derecho de permanecer en silencio", agregó el analista migratorio.

3. No manejar un carro con problemas legales

En el caso de el inmigrante sea detenido por las autoridades estadounidenses mientras se encuentra manejando cualquier tipo de vehículo, se recomienda proporcionar su licencia de conducir (Siempre y cuando sea legal), así como el registro y seguro del carro; si en dado caso el agente le solicita explícitamente esos documentos específicos.

"El inmigrante no está obligado en ningún momento a responder preguntas sobre su estatus migratorio o sobre las personas que lo acompañan en el vehículo. Además, el conductor tiene el derecho de negarse a permitir que las autoridades registren el carro, sin tener la orden de un juez, tanto firmada como sellada", añadió Fernando Castro.

4. No firmar ningún documento sin tener a un abogado

En algunas ocasiones, los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas llegan a los hogares de los inmigrantes, por lo que es recomendable mantener la puerta cerrada, ya que las autoridades podrían intentar realizar algún tipo de registro; no obstante, no se debe permitir el ingreso si no se tiene una orden firmada por un juez.

Puede que, en estas circunstacias, los agentes o los policías le entreguen directamente algún documento por debajo de la puerta o través de una ventana; sin embargo, es importante recordar que no se debe firmar ningún documento que sea otorgado por las autoridaes estadounidenses, sin tener un abogado migratorio presente en el lugar.

5. Conseguir un abogado migratorio

Cualquier inmigrante que sea detenido por las autoridades estadounidenses tiene el derecho a tener un abogado migratorio. En estos casos, el gobierno de los Estados Unidos puede asignarle al detenido un abogado, aunque es recomendable que las personas que se encuentran en una situación irregular tengan un abogado de confianza.

"Todos los inmigrantes pueden solicitar que le proporcionen un listado en donde se muestran los servicios de abogados migratorios gratuitos, o de bajo costo, pero es mejor contar con un abogado antes que suceda la detención, ya que no tendrá que explicarle su situación o la de su familia", indicó el analista migratorio, Fernando Castro.