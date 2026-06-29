Internacional

Anulan orden de captura contra Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras

Abogado confirmó a un medio internacional que Juan Orlando Hernández se estará presentando de manera voluntaria ante un juez de Honduras el 3 de agosto.

Juan Orlando Hernández rechaza los señalamientos de presunta corrupción en su mandato presidencial. (Foto Prensa Libre: EFE/ Alberto Boal)

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue beneficiado por un juez de su país quien le anuló una orden de captura que había sido emitida por los delitos de lavado de activos y fraude por el Caso Pandora.

Esa investigación sugiere que autoridades de Estado desviaron fondos públicos para actividades político – partidarias, así como a cuentas de particulares.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción y por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, que detectó el desvío de millones de lempiras de instituciones de Estado para financiar eventos políticos.

La suspensión de la orden de captura fue anunciada por el propio expresidente en su red social X, donde además de anunciar su retornó a Honduras descarta posibles intenciones electorales para el futuro.

“¡Volveremos a vernos! Doy gracias a Dios, a mi amada familia y a cada uno de ustedes por sus oraciones y buenos deseos en este largo y doloroso camino. La reciente resolución del Poder Judicial, que suspende la orden de captura, ratifica lo que siempre sostuve: mi voluntad de presentarme voluntariamente ante la ley”, indica el exmandatario.

El expresidente también dijo que el caso penal que lo vincula a una supuesta red de corrupción gubernamental en Honduras carece de sustento, mostrándose confiado de la futura decisión judicial.

El expresidente hondureño Hernández fue condenado a 45 años de cárcel en Nueva York. pero recibió un indulto presidencial. (Foto Prensa Libre: EFE)

“En el tiempo que estableció el señor juez regresaré a Honduras. Respeto profundamente nuestras instituciones y al Poder Judicial; tengo la plena certeza de que este caso carece de sustento legal, soy inocente y la verdad saldrá a la luz. Tras 4 años de dura prueba, mi único y más grande anhelo es abrazar a mi familia y reencontrarme con mis amigos”, indicó.

Finalizó su publicación haciendo referencia a las actuales autoridades de gobierno hondureño, resaltando que su retornó al país no busca generar divisiones sociales.

“Regreso como un ciudadano más, a rehacer mi vida en paz y sin ninguna ambición política electoral. Soy un firme creyente de que, si le va bien a nuestro gobierno, al Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Tito Asfura; al Congreso Nacional, bajo la conducción de Tomás Zambrano; y a los alcaldes, le va bien a Honduras. Vengo a sumar, no a dividir”, concluyó.

Fijan audiencia

El abogado de Hernández, Mario Cárdenas, confirmó a Infobae que el juez penal a cargo del Caso Pandora fijó audiencia de declaración para el exmandatario el próximo 3 de agosto.

“La audiencia de declaración de imputado ha sido programada para el próximo 3 de agosto. El juez natural declaró con lugar la entrega voluntaria y mi representado comparecerá conforme a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia”, señaló Cárdenas a Infobae.

Juan Orlando Hernández pasó de ser el jefe de Estado en Honduras a ser un sospechoso por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, que motivó que la justicia del país norteamericano consiguiera su extradición.

Los fiscales Nueva York lograron demostrar que Hernández dirigió Honduras como un “narco Estado”, aceptando además sobornos millonarios de grupos del narcotráfico.

La investigación le costó a Hernández una sentencia condenatoria de 45 años de prisión, pero el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le perdonó por medio de un indulto presidencial dejándolo en libertad.