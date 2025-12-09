La razón por la que el fiscal general de Honduras pide la “captura internacional” del expresidente Juan Orlando Hernández

El fiscal general del Estado de Honduras , Johel Zelaya , exhortó a los organismos de seguridad nacional y la Policía Internacional (Interpol) a ejecutar una orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández , quien la semana pasada fue indultado por el presidente de EE.UU., Donald Trump .

“Informo al pueblo hondureño que he instruido a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude“, indicó Zelaya en la red social X.

Los delitos contra Hernández están asociados a un caso millonario que también salpicó a exdiputados, empresarios y particulares en un desvió de recursos del Estado para financiar la campaña política en 2013.

“Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país”, añadió.

Zelaya señaló que su exhortación la ha hecho “en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción que se conmemora mañana 9 de diciembre”.

También indicó que “ya se ha concluido la primera línea de investigación y, tras la presentación del requerimiento fiscal, se ha capturado a la exdirectora del DINAF (otrora Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia) Dulce María Villanueva Sánchez, por irregularidades cometidas durante su desempeño al frente de esa dependencia”.

“Nuestro compromiso es con la verdad y con la justicia, tal como lo prometí en mi primer día al frente de esta institución”, enfatizó.

En el caso de Juan Orlando Hernández, el pasado día 1 quedó en libertad tras ser indultado por Trump el 28 de noviembre, en la víspera de las elecciones generales que se celebraron el día 30 del mismo mes.

Hernández cumplía una condena de 45 años de cárcel en Nueva York por narcotráfico y comercio ilegal de armas.

El exgobernante fue capturado en Tegucigalpa en febrero de 2022 a menos de tres semanas de haber dejado el poder en Honduras, atendiendo una solicitud de extradición de Estados Unidos, que se cumplió en abril del mismo año.

En junio de 2024 fue condenado a 45 años de cárcel, que no cumplirá por el indulto que le otorgó Trump, a quien el expresidente le agradeció públicamente la semana pasada.

Elecciones en Honduras

Antes de anunciar el indulto a Hernández, Trump le expresó su apoyo al candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, para quien le pidió el voto a los hondureños.

Según el último cómputo oficial del CNE, que permanece sin variación desde la pasada medianoche, el candidato presidencial Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional y quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera los resultados con 1 millón 298 mil 835 votos (40.52 %).

Le siguen el aspirante Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, con 1 millón 256 mil 428 sufragios (39.48 %), y Rixi Moncada, candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), que el domingo dijo que no reconoce los resultados, con 618 mil 448 votos (19.29 %).

Castro señala injerencia de Trump

Durante un acto oficial de inauguración del Poder Judicial en el departamento de Olancho, la presidenta Xiomara Castro lanzó una dura acusación contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien señaló de intervenir en las recientes elecciones generales del 30 de noviembre.

