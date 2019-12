¿Armamento nuclear? Kim Jong Un dice que el mundo verá una “nueva arma” de Corea del Norte

El líder norcoreano, Kim Jong Un, anunció que Pyongyang abandona la moratoria sobre los ensayos de misiles balísticos nucleares e intercontinentales, según datos de la agencia estatal norcoreana KCNA.

“El mundo será testigo de una nueva arma estratégica que posee la RPDC [República Popular Democrática de Corea] en el futuro cercano”, dijo Kim Jong.

“No tenemos motivos para continuar ligados unilateralmente a este compromiso”, dijo Kim Jong Un a los funcionarios del partido gobernante, citado por KCNA.

Kim sostuvo que estas decisiones fueron adoptadas luego de que Estados Unidos pasara por alto la fecha límite, que era fines de 2019, para reanudar las conversaciones sobre la desnuclearización. El líder norcoreano además acusó a Washington de realizar “demandas gangsteriles”, aunque también dejó la puerta abierta al diálogo con la principal potencia del orbe.

