La Policía Nacional de Haití informó este 19 de noviembre sobre un operativo en el sur de Puerto Príncipe que dejó al menos 34 miembros de una supuesta banda armada fallecidos.

Las autoridades informaron que el operativo se llevó a cabo en Martissant, y que los miembros de la banda armada se encontraban en el refugio de un líder criminal denominado "Ti Lapli".

"Ti Lapli" es el pseudónimo para Renel Destina, quien es supuesto líder de una banda llamada Grand Ravine, y que está compuesta por aproximadamente 300 miembros.

Además, la policía publicó un video del operativo, donde se ven tres vehículos blindados al momento de entrar a la zona. El video también se observa la explosión en una casa, presuntamente provocado por un dron.

Según la información, en la operación también participó la llamada Task Force, como el Gobierno denomina a Vectus Global, una empresa militar privada fundada por Eric Prince, exintegrante de las fuerzas especiales de la Armada estadounidense, que presta sus servicios a las autoridades haitianas.

Algunos medios señalan que en la operación al parecer también intervienen soldados salvadoreños del contingente enviado por el presidente de ese país, Nayib Bukele, que tras recuperar el control de la comisaría de Portail Léogâne y de la central de la Electricidad de Haití (EDH), en la misma zona, buscan liberar una carretera que conduce de Martissant a Leclerc.

Operasyon PNH ak Task Force nan Matisan.#PNH #P4000 #SEKIRITE



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El número de presuntos delincuentes muertos en Martissant puede aumentar porque la operación, que comenzó en la mañana de este jueves, sigue en curso, según las autoridades.

Ti Lapli y su banda, objetivos de esta operación, han cometido "delitos graves, entre ellos asesinato, violación, robo a mano armada, destrucción de bienes, secuestro extorsivo, robo de vehículos, asalto a camiones y sustracción de mercancías, así como actos de despojo", según un informe de la ONU.

Esta es la operación de los últimos años con mayor número de bajas entre las bandas armadas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe y su área metropolitana, donde siembran el terror.

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